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"Новая почта" расширяет сеть отделений самообслуживания: как это работает
Логистическая компания "Новая почта" расширяет сеть отделений самообслуживания, где клиенты могут получать посылки самостоятельно, без очередей и без обращения к оператору.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.
В "Новой почте" рассказали, что в настоящее время в Украине уже работают 4 отделения самообслуживания: в Киеве, Ирпене и Виннице.
В компании подчеркнули, что такой формат сокращает время нахождения в отделении на 30%.
Как это работает?
- Отсканируйте штрихкод в приложении "Новая почта".
- При необходимости оплатите доставку.
- Самостоятельно уберите посылку.
Общие инвестиции "Новой почты" в развитие сети самообслуживания составляют 30,5 млн. грн. До конца 2026 года компания планирует открыть еще 11 таких отделений в разных городах Украины.
Кроме того, "Новая почта" продолжает развивать другие форматы бесконтактного обслуживания: в Украине уже работает 38 000+ почтоматов и 334 терминала самообслуживания в 285 отделениях.
О "Новой почте"
"Новая почта" — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.
Ранее сообщалось, что "Новая почта" планирует расширить инфраструктуру доставки : к концу 2026 года сеть почтоматов должна возрасти еще на 6 тыс. единиц, а количество миниотделений - на 300. В первом квартале компания уже открыла 2,6 тыс. новых почтоматов.