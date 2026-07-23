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"Новая почта" расширяет сеть отделений самообслуживания: как это работает

Новая почта расширяет сеть отделений самообслуживания: как это работает
"Новая почта" расширяет сеть отделений самообслуживания / Новая почта

Логистическая компания "Новая почта" расширяет сеть отделений самообслуживания, где клиенты могут получать посылки самостоятельно, без очередей и без обращения к оператору.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба компании.

В "Новой почте" рассказали, что в настоящее время в Украине уже работают 4 отделения самообслуживания: в Киеве, Ирпене и Виннице.

В компании подчеркнули, что такой формат сокращает время нахождения в отделении на 30%.

Как это работает?

  1. Отсканируйте штрихкод в приложении "Новая почта".
  2. При необходимости оплатите доставку.
  3. Самостоятельно уберите посылку.

Общие инвестиции "Новой почты" в развитие сети самообслуживания составляют 30,5 млн. грн. До конца 2026 года компания планирует открыть еще 11 таких отделений в разных городах Украины.

Кроме того, "Новая почта" продолжает развивать другие форматы бесконтактного обслуживания: в Украине уже работает 38 000+ почтоматов и 334 терминала самообслуживания в 285 отделениях.

О "Новой почте"

"Новая почта"   — это украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. Компания предоставляет логистические и дистрибуционные услуги, доставляя документы и мельчайшие посылки, так и большие грузы.

Ранее сообщалось, что "Новая почта" планирует расширить инфраструктуру доставки : к концу 2026 года сеть почтоматов должна возрасти еще на 6 тыс. единиц, а количество миниотделений - на 300. В первом квартале компания уже открыла 2,6 тыс. новых почтоматов.

Автор:
Светлана Манько