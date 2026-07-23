"Нова пошта" розширює мережу відділень самообслуговування: як це працює

Логістична компанія “Нова пошта” розширює мережу відділень самообслуговування, де клієнти можуть отримувати посилки самостійно, без черг і без звернення до оператора.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба компанії.

У "Новій пошті" розповіли, що наразі в Україні вже працюють 4 відділення самообслуговування: у Києві, Ірпені та Вінниці.

В компанії підкреслили, що такий формат скорочує час перебування у відділенні на 30%.

Як це працює?

Відскануйте штрихкод у застосунку "Нової пошти". За потреби оплатіть доставку. Самостійно заберіть посилку.

Загальні інвестиції "Нової пошти" у розвиток мережі самообслуговування становлять 30,5 млн грн. До кінця 2026 року компанія планує відкрити ще 11 таких відділень у різних містах України.

Окрім цього, "Нова пошта" продовжує розвивати інші формати безконтактного обслуговування: в Україні вже працює 38 000+ поштоматів та 334 термінали самообслуговування у 285 відділеннях.

Про "Нову пошту"

"Нова пошта" — це українська компанія з експрес-доставки, заснована 2001 року. Компанія надає логістичні та дистрибуційні послуги, доставляючи як документи та найдрібніші посилки, так і великі вантажі.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує розширити інфраструктуру доставки: до кінця 2026 року мережа поштоматів має зрости ще на 6 тис. одиниць, а кількість мінівідділень — на 300. У першому кварталі компанія вже відкрила 2,6 тис. нових поштоматів.