Ціни на фрукти в Україні — вартість фруктів 14 вересня

Станом на 14 вересня 2026 року в Україні знизилися ціни на полуницю та малину, тоді як вартість лохини не змінилася. Яблука та дині подорожчали. Ціни на виноград, кавуни та цитрусові залишилися без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 14 вересня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 16-45 грн +8,70% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 70-95 грн +0% Полуниця 200-250 грн -18,52% Лохина 230-400 грн +0% Виноград 70-120 грн +0% Кавуни 10-20 грн +0% Дині 30-40 грн +16,67%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 29,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Сезон полуниці завершився, однак її вартість знизилася на 19% і становить у середньому 220 грн/кг. Малина подешевшала на 20%, а її ціна коливається від 180 до 300 грн за кілограм.

Найдорожчою ягодою залишається лохина: від початку місяця вона подорожчала на третину. Нині її відпускна ціна сягає 230-400 гривень за кілограм, а на початку липня оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Українські абрикоси подешевшали на 14,29% і коштують у межах 60–80 грн/кг. Ціни на груші зросли на 10% і становлять 30–80 грн/кг, тоді як вартість слив і винограду залишається на рівні 70–120 грн/кг.

Сезон баштанних завершився: кавуни коштують у середньому 11 грн/кг, а дині подорожчали майже на 17% до 30–40 грн/кг.

Прогноз цін

Ціни на імпортні фрукти, зокрема банани та апельсини, залежатимуть від курсу гривні до долара.

За попередніми оцінками аналітиків, у 2026 році врожай яблук в Україні суттєво збільшиться, що буде тиснути на внутрішній ринок. Однак, якщо виробники почнуть агресивно розпродавати фрукти під час збирання, ціни в другій половині сезону (січень – червень 2027 року) можуть залишитися на рівні поточного року. Але найпоширенішим сценарієм є падіння вартості на 11–20%.

Абрикоси, персики та сливи вже пройшли сезонний мінімум цін, тому вони можуть подорожчати.

Ціни на малину та лохину залишатимуться високими через вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай. Значного здешевлення цих ягід не очікується.

Крім того аналітики зазначають, що збирання врожаю баштанних в південних регіонах уже практично завершилося, тому найближчим часом вартість динь зросте.