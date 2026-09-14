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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 14 сентября

яблоки
Цены на яблоки пошли вверх/Фото: facebook.com/Shuvar.WMAP

По состоянию на 14 сентября 2026 года в Украине снизились цены на клубнику и малину, в то время как стоимость голубики не изменилась. Яблоки и дыни подорожали. Цены на виноград, арбузы и цитрусовые остались прежними.

Цены на фрукты и ягоды

Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 14 сентября:

Фрукт Цена Смена
Яблоки 16-45 грн +8,70%
Бананы 60-65 грн +0%
Апельсины 50-130 грн +0%
Лимоны 70-95 грн +0%
Клубника 200-250 грн -18,52%
Голубика 230-400 грн +0%
Виноград 70-120 грн +0%
Арбузы 10-20 грн +0%
Дыни 30-40 грн +16,67%

По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:

Сеть Особенности
АТБ самые дешевые бананы
Сильпо широкий ассортимент ягод
Novus самые дешевые яблоки по 29,99 грн/кг

Какие фрукты подешевели больше всего

Сезон клубники завершился, однако ее стоимость снизилась на 19% и составляет в среднем 220 грн/кг. Малина подешевела на 20%, а цена колеблется от 180 до 300 грн за килограмм.

Самой дорогой ягодой остается голубика: с начала месяца она подорожала на треть.   Сейчас ее отпускная цена достигает 230-400 гривен за килограмм, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.

Украинские абрикосы подешевели на 14,29% и стоят в пределах 60–80 грн/кг. Цены на груши выросли на 10% и составляют 30–80 грн/кг, в то время как стоимость слив и винограда остается на уровне 70–120 грн/кг.

Сезон бахчевых завершился: арбузы стоят в среднем 11 грн/кг, а дыни подорожали почти на 17% до 30–40 грн/кг.

Прогноз цен

Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару.

По предварительным оценкам   аналитиков, в   2026 год и урожай яблок в Украине существенно увеличится , что будет давить на внутренний рынок. Однако, если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года. Но наиболее распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.

Абрикосы, персики и сливы уже прошли сезонный минимум цен, потому они могут подорожать.

Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.

Кроме того, аналитики отмечают, что уборка урожая бахчевых в южных регионах уже практически завершилась, поэтому в ближайшее время стоимость дынь вырастет.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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