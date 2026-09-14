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Цены на фрукты в Украине — стоимость фруктов 14 сентября
По состоянию на 14 сентября 2026 года в Украине снизились цены на клубнику и малину, в то время как стоимость голубики не изменилась. Яблоки и дыни подорожали. Цены на виноград, арбузы и цитрусовые остались прежними.
Цены на фрукты и ягоды
Как свидетельствуют данные сайта рынка "Столичный" в Киеве, актуальная стоимость фруктов и ягод по состоянию на 14 сентября:
|Фрукт
|Цена
|Смена
|Яблоки
|16-45 грн
|+8,70%
|Бананы
|60-65 грн
|+0%
|Апельсины
|50-130 грн
|+0%
|Лимоны
|70-95 грн
|+0%
|Клубника
|200-250 грн
|-18,52%
|Голубика
|230-400 грн
|+0%
|Виноград
|70-120 грн
|+0%
|Арбузы
|10-20 грн
|+0%
|Дыни
|30-40 грн
|+16,67%
По данным "Минфина", актуальная стоимость фруктов в супермаркетах следующая:
|Сеть
|Особенности
|АТБ
|самые дешевые бананы
|Сильпо
|широкий ассортимент ягод
|Novus
|самые дешевые яблоки по 29,99 грн/кг
Какие фрукты подешевели больше всего
Сезон клубники завершился, однако ее стоимость снизилась на 19% и составляет в среднем 220 грн/кг. Малина подешевела на 20%, а цена колеблется от 180 до 300 грн за килограмм.
Самой дорогой ягодой остается голубика: с начала месяца она подорожала на треть. Сейчас ее отпускная цена достигает 230-400 гривен за килограмм, а в начале июля оптовые партии голубики поступали в продажу по 300–350 грн/кг.
Украинские абрикосы подешевели на 14,29% и стоят в пределах 60–80 грн/кг. Цены на груши выросли на 10% и составляют 30–80 грн/кг, в то время как стоимость слив и винограда остается на уровне 70–120 грн/кг.
Сезон бахчевых завершился: арбузы стоят в среднем 11 грн/кг, а дыни подорожали почти на 17% до 30–40 грн/кг.
Прогноз цен
Цены на импортные фрукты, в том числе бананы и апельсины, будут зависеть от курса гривны к доллару.
По предварительным оценкам аналитиков, в 2026 год и урожай яблок в Украине существенно увеличится , что будет давить на внутренний рынок. Однако, если производители начнут агрессивно распродавать фрукты во время уборки, цены во второй половине сезона (январь – июнь 2027 года) могут остаться на уровне текущего года. Но наиболее распространенным сценарием является падение стоимости на 11–20%.
Абрикосы, персики и сливы уже прошли сезонный минимум цен, потому они могут подорожать.
Цены на малину и голубику будут оставаться высокими из-за влияния весенних заморозков и летнего зноя на урожай. Значительного удешевления этих ягод не ожидается.
Кроме того, аналитики отмечают, что уборка урожая бахчевых в южных регионах уже практически завершилась, поэтому в ближайшее время стоимость дынь вырастет.