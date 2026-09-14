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Компаніям на ринку капіталу дозволили передавати ключові функції на аутсорс

Компаніям на ринку капіталу дозволили передавати ключові функції на аутсорс
Компаніям на ринку капіталу дозволили передавати ключові функції на аутсорс

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку затвердила вимоги до аутсорсингу для учасників ринку капіталу. Компанії зможуть передавати зовнішнім виконавцям низку внутрішніх функцій, зокрема комплаєнс, управління ризиками, аудит, бухгалтерський облік та ІТ-підтримку.

Про це інформує Dilo з посиланням на НКЦКФ.

Нові правила визначають, які саме функції можна передавати стороннім виконавцям, хто може надавати такі послуги та яким вимогам вони повинні відповідати.

На аутсорсинг, зокрема, дозволено передавати:

  • комплаєнс;
  • управління ризиками;
  • внутрішній аудит;
  • бухгалтерський облік;
  • ІТ-підтримку;
  • обслуговування програмного забезпечення та інформаційних систем.

Для професійних учасників ринків капіталу до цього переліку також входить опрацювання звернень третіх осіб.

Залучити до виконання таких функцій можна українських та іноземних юридичних осіб, а також фізичних осіб. Водночас виконавець повинен мати достатні ресурси, кваліфікованих працівників та відповідати вимогам щодо ділової репутації.

Передача функції на аутсорсинг не звільнятиме саму компанію від відповідальності. Навіть якщо, наприклад, внутрішній аудит або ІТ-системи обслуговує зовнішній підрядник, перед клієнтами та НКЦПФР за результат залишатиметься відповідальним учасник ринку.

У Комісії пов'язують нові вимоги з наближенням українського регулювання до стандартів ЄС. Для бізнесу встановлення єдиних правил має створити правову основу для залучення зовнішніх спеціалістів та оптимізації частини операційних витрат.

Нагадаємо, нещодавно НКЦПФР та Європейський орган з цінних паперів та ринків ESMA визначили напрями співпраці для підготовки українського ринку капіталу до вступу в ЄС. Сторони, зокрема, готуватимуть перехід до європейської моделі нагляду. Після вступу України частину функцій, які зараз виконує НКЦПФР, здійснюватиме безпосередньо ESMA, зокрема авторизацію та нагляд за кредитними рейтинговими агентствами.

Автор:
Тетяна Гойденко

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