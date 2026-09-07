Україна наближає корпоративне управління до стандартів ОЕСР

Україна готується офіційно звернутися до Організації економічного співробітництва та розвитку щодо приєднання до рекомендацій ОЕСР у сфері корпоративного управління. НКЦПФР погодила відповідний урядовий проєкт розпорядження без зауважень.

Про це інформує Dilo.ua з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Принципи корпоративного управління ОЕСР визначають підходи до захисту прав акціонерів, роботи наглядових рад і виконавчих органів компаній, розкриття інформації, прозорості та підзвітності.

Ці принципи використовують як міжнародний орієнтир для розвитку корпоративного управління та ринків капіталу в країнах ОЕСР і G20.

У НКЦПФР зазначають, що приєднання до рекомендації має стати продовженням реформи корпоративного управління в Україні. Регулятор раніше вже гармонізував свої базові стандарти та Кодекс корпоративного управління з принципами G20/ОЕСР.

Комісія повідомила Кабінет міністрів про погодження проєкту розпорядження без зауважень. Після подальших урядових процедур Україна зможе направити до ОЕСР офіційний запит про приєднання до рекомендації.

Нагадаємо, раніше Україна заявляла, що планує приєднатися до ОЕСР у 2026 році. Процес передбачає проведення реформ та наближення українських правил і практик до стандартів організації.