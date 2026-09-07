Украина приближает корпоративное управление к стандартам ОЭСР

Украина готовится официально обратиться в Организацию экономического сотрудничества и развития по присоединению к рекомендациям ОЭСР в сфере корпоративного управления. НКЦБФР согласовала соответствующий правительственный проект распоряжения без замечаний.

Об этом сообщает Dilo.ua со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Принципы корпоративного управления ОЭСР определяют подходы к защите прав акционеров, работе наблюдательных советов и исполнительных органов компаний, раскрытию информации, прозрачности и подотчетности.

Эти принципы используются как международный ориентир для развития корпоративного управления и рынков капитала в странах ОЭСР и G20.

В НКЦБФР отмечают, что присоединение к рекомендации должно стать продолжением реформы корпоративного управления в Украине. Регулятор ранее гармонизировал свои базовые стандарты и Кодекс корпоративного управления с принципами G20/ОЭСР.

Комиссия сообщила Кабинету министров о согласовании проекта распоряжения без замечаний. После дальнейших правительственных процедур Украина сможет направить ОЭСР официальный запрос о присоединении к рекомендации.

Напомним, ранее Украина заявляла, что планирует присоединиться к ОЭСР в 2026 году. Процесс предполагает проведение реформ и приближение украинских правил и практик к стандартам организации.