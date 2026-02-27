Публичная финансовая отчетность госпредприятий: МВФ требует прозрачности

Международный валютный фонд (МВФ) поддерживает Украину в повышении прозрачности и эффективности управления госпредприятиями, ключевые компании возобновят публикацию финансовой отчетности до июня 2026 года.

Корпоративное управление и прозрачность

МВФ отмечает важность прозрачности и эффективного управления украинскими государственными предприятиями. По словам заместителя главы миссии МВФ Сучанан Тамбунлертчай, власти взяли на себя обязательство начать публикацию финансовой отчетности ключевых госкомпаний, чтобы общественность и заинтересованные стороны могли оценивать их эффективность.

В то же время в Фонде отметили, что для государственных предприятий не установлены конкретные количественные ориентиры. Согласно опубликованному меморандуму экономической и финансовой политики Украины, финансовая отчетность ведущих предприятий по стандартам МСФО возобновится до конца июня 2026 года. Отчеты могут содержать необходимые правки для защиты критической инфраструктуры, а срок публикации увеличен до одного года.

Кроме того, в меморандуме предусмотрены обязательные ежегодные аудиты ведущих госкомпаний с надлежащим финансированием. Публикация результатов аудита за 2025 год намечена до конца августа 2026 года.

До конца июня 2026 г. также начнется подготовка годового отчета по Стандартной операционной процедуре (СОП), который будет ежегодно публиковаться с финансовыми показателями, платежами в бюджет и квазифискальной деятельностью, постепенно охватывая больше госпредприятий. Финансовая отчетность по разделению деятельности, связанной и не связанной с PSO, будет доступна до июня 2027 года.

Все решения наблюдательных советов по генеральным директорам и другим вопросам будут приниматься простым большинством голосов, а комплексные финансовые и эффективные аудиты независимыми аудиторами начнутся до конца июня 2026 года.

Еще одним обязательством правительства является публикация обновленной Политики государственной собственности до конца мая 2026, которая будет учитывать Руководящие принципы ОЭСР относительно корпоративного управления госпредприятиями и рекомендации Обзора ОЭСР 2025 года.

Правительство также в тесном сотрудничестве с международными партнерами прорабатывает пути совершенствования управления госкомпаниями, включая возможное внедрение централизованной модели, предусматривающей четкое определение ролей и полномочий ключевых органов – Минфина, Министерства экономики, Кабмина, отраслевых министерств и Фонда государственного имущества.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новой программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.