МВФ утвердил для Украины новую программу финансирования на $8,1 млрд: какие обязательства

Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) 26 февраля одобрил новую четырехлетнюю программу расширенного финансирования (Extended Fund Facility – EFF) для Украины на 8,1 млрд долларов, призванную частично покрыть прогнозируемый дефицит государственного бюджета в течение этого периода.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, в ближайшее время в Украину поступит первый транш — около $1,5 млрд. Средства будут направлены на покрытие бюджетного дефицита и обеспечение макрофинансовой стабильности.

"Программа, поддерживаемая МВФ, является частью более широкой финансовой рамки, призванной обеспечить покрытие прогнозного дефицита государственного бюджета в объеме 136,5 млрд долларов в течение четырех лет", - пояснила Свириденко.

Ожидается, что это поможет Украине поддерживать бюджетные расходы и макроэкономическую стабильность в условиях войны с Россией.

Что должно выполнить Украина

В МВФ сообщают, что среди основных целей новой программы указано также восстановление устойчивости долга на перспективной основе как по базовому, так и по неблагоприятному сценарию. Отмечается, что группа кредиторов Украины, обладающая большинством официального двустороннего долга Украины, обязалась продлить текущий период приостановки выплат долга и завершить окончательное урегулирование долга после чрезвычайно высокой неопределенности.

Ожидается, что $136,5 млрд. дефицит финансирования в течение 4-летнего периода программы будет закрыт благодаря обязательствам доноров и облегчению потоков от долговых операций.

В 2026 году дефицит в размере $52 млрд будет покрыт за счет выплат по программам ЕС, финансированию ERA G7, двусторонней поддержке, а также программы МВФ.

В МВФ подчеркнули, что Украина также обязуется реализовать амбициозные структурные реформы для обеспечения эффективного послевоенного восстановления и продвижения к членству в ЕС. Среди них: укрепление фискальных институций и налогового администрирования, усиление систем управления и противодействия коррупции, развитие финансовой и рыночной инфраструктуры для послевоенного восстановления при поддержке частного капитала, а также дальнейшее развитие рыночной экономики.

Среди приоритетов новой программы указаны закрепление ценовой стабильности и защита от внешних дисбалансов, в частности путем повышения гибкости обменного курса и защита стабильности финансового сектора.

В МВФ подчеркнули, что макроэкономические приоритеты программы включают в себя:

реализацию взвешенной фискальной политики, в частности, меры по усилению мобилизации доходов путем создания равных условий и уменьшения возможностей для уклонения от уплаты налогов;

обеспечение ценовой стабильности и предотвращение внешних дисбалансов, в частности путем повышения гибкости обменного курса;

сохранение стабильности денежного сектора.

МВФ отменил предварительные условия

Напомним, МВФ принял решение отменить предварительные условия (prior actions) для новой кредитной программы Украины объемом $8,1 млрд. Речь идет о требованиях по введению НДС для ФЛП, пошлин на международные посылки, налогообложению цифровых платформ и продлению военного сбора.

Первоначальный план законопроекта заключался в том, чтобы установить налог на добавленную стоимость (НДС) для самозанятых предпринимателей (ФЛП) с годовым доходом более одного миллиона гривен. Этой лазейкой активно пользуются крупные компании и сети ресторанов для уменьшения налоговых выплат.

Все налоговые и таможенные изменения, которые больше не являются prior actions, станут структурными маяками для последующего пересмотра программы. Они будут объединены в один законопроект под названием Beautiful Tax Bill.

Документ будет предусматривать:

введение НДС для ФЛП (с повышением порога с 1 млн до 4 млн грн),

налогообложение цифровых платформ (так называемый " налог на OLX "),

изменения относительно пошлин на посылки

пошлин на посылки продление 5% военного сбора.

О программе МВФ

Украина и МВФ достигли договоренностей на уровне персонала о новую программу поддержки на $8,1 млрд в четыре года.

По оценкам МВФ, финансовый разрыв Украины в 2026-2029 годах составит около $136,5 млрд, из которых $63 млрд - в 2026-2027 годах, даже с учетом уже подтвержденной международной помощи.