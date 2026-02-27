МВФ затвердив для України нову програму фінансування на $8,1 млрд: які зобов’язання

Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) 26 лютого схвалила нову чотирирічну програму розширеного фінансування (Extended Fund Facility - EFF) для України на 8,1 млрд доларів, покликану частково покрити прогнозований дефіцит державного бюджету впродовж цього періоду.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, найближчим часом до України надійде перший транш — близько $1,5 млрд. Кошти спрямують на покриття бюджетного дефіциту та забезпечення макрофінансової стабільності.

"Програма, яку підтримує МВФ, є частиною ширшої фінансової рамки, покликаної забезпечити покриття прогнозного дефіциту державного бюджету в обсязі 136,5 млрд доларів упродовж чотирьох років", - пояснила Свириденко.

Очікується, що що це допоможе Україні підтримувати бюджетні витрати та макроекономічну стабільність в умовах війни з Росією.

Що має виконати Україна

У МВФ повідомляють, що серед основних цілей нової програми вказано також відновлення стійкості боргу на перспективній основі як за базовим, так і за несприятливим сценаріями. Зауважується, що група кредиторів України, яка володіє більшістю офіційного двостороннього боргу України, зобов'язалася продовжити поточний період призупинення виплат боргу та завершити остаточне врегулювання боргу після вирішення надзвичайно високої невизначеності.

Очікується, що $136,5 млрд дефіцит фінансування протягом 4-річного періоду програми буде закрито завдяки зобов'язанням донорів та полегшенню потоків від боргових операцій.

У 2026 році дефіцит у розмірі $52 млрд буде покрито за рахунок виплат за програмами ЄС, фінансування ERA G7, двосторонньої підтримки, а також програми МВФ.

У МВФ наголосили, що Україна також зобов’язується реалізувати амбітні структурні реформи для забезпечення ефективного повоєнного відновлення та просування до членства в ЄС. Серед них: зміцнення фіскальних інституцій і податкового адміністрування, посилення систем врядування та протидії корупції, розвиток фінансової та ринкової інфраструктури для повоєнної відбудови за підтримки приватного капіталу, а також подальший розвиток ринкової економіки.

Серед пріоритетів нової програми вказані закріплення цінової стабільності та захист від зовнішніх дисбалансів, зокрема шляхом підвищення гнучкості обмінного курсу, та захист стабільності фінансового сектору.

У МВФ підкреслили, що макроекономічні пріоритети програми включають:

реалізацію виваженої фіскальної політики, зокрема заходи щодо посилення мобілізації доходів шляхом створення рівних умов та зменшення можливостей для ухилення від сплати податків;

забезпечення цінової стабільності та запобігання зовнішнім дисбалансам, зокрема шляхом підвищення гнучкості обмінного курсу;

збереження стабільності фінансового сектору.

МВФ скасував попередні умови

Нагадаємо, МВФ ухвалив рішення скасувати попередні умови (prior actions) для нової кредитної програми України обсягом $8,1 млрд. Йдеться про вимоги щодо запровадження ПДВ для ФОПів, мит на міжнародні посилки, оподаткування цифрових платформ та продовження військового збору.

Початковий план законопроєкту полягав у тому, щоб встановити податок на додану вартість (ПДВ) для самозайнятих підприємців (ФОП) з річним доходом понад один мільйон гривень. Цією лазівкою активно користуються великі компанії та мережі ресторанів для зменшення податкових виплат.

Усі податкові та митні зміни, які більше не є prior actions, стануть структурними маяками для наступного перегляду програми. Вони будуть об’єднані в один законопроєкт під назвою Beautiful Tax Bill.

Документ передбачатиме:

запровадження ПДВ для ФОПів (з підвищенням порогу з 1 млн до 4 млн грн),

оподаткування цифрових платформ (так званий "податок на OLX"),

зміни щодо мит на посилки,

мит на посилки, продовження 5% військового збору.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.