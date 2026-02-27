Публічна фінансова звітність держпідприємств: МВФ вимагає прозорості

Міжнародний валютний фонд (МВФ) підтримує Україну у підвищенні прозорості та ефективності управління держпідприємствами, ключові компанії відновлять публікацію фінансової звітності до червня 2026 року.

про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на повідомлення заступниці голови місії Фонду в Україні Сучанан Тамбунлертчай.

Корпоративне управління та прозорість

МВФ наголошує на важливості прозорості та ефективного управління українськими державними підприємствами. За словами заступниці голови місії МВФ Сучанан Тамбунлертчай, влада взяла на себе зобов’язання почати публікацію фінансової звітності ключових держкомпаній, щоб громадськість і зацікавлені сторони могли оцінювати їхню ефективність.

Водночас у Фонді зазначили, що для державних підприємств не встановлено конкретних кількісних орієнтирів. Згідно з опублікованим меморандумом економічної та фінансової політики України, фінансова звітність провідних підприємств за стандартами МСФЗ відновиться до кінця червня 2026 року. Звіти можуть містити необхідні редагування для захисту критичної інфраструктури, а строк публікації збільшено до одного року.

Крім того, у меморандумі передбачено обов’язкові щорічні аудити провідних держкомпаній із належним фінансуванням. Публікація результатів аудиту за 2025 рік запланована до кінця серпня 2026 року.

До кінця червня 2026 року також розпочнеться підготовка річного звіту за Стандартною операційною процедурою (СОП), який щороку публікуватиметься з фінансовими показниками, платежами до бюджету та квазіфіскальною діяльністю, поступово охоплюючи більше держпідприємств. Фінансова звітність із розділенням діяльності, пов’язаної та не пов’язаної з PSO, буде доступна до червня 2027 року.

Усі рішення наглядових рад щодо генеральних директорів та інших питань ухвалюватимуться простою більшістю голосів, а комплексні фінансові та ефективнісні аудити незалежними аудиторами почнуться до кінця червня 2026 року.

Ще одним зобов’язанням уряду є публікація оновленої Політики державної власності до кінця травня 2026 року, яка враховуватиме Керівні принципи ОЕСР щодо корпоративного управління держпідприємствами та рекомендації Огляду ОЕСР 2025 року.

Уряд також у тісній співпраці з міжнародними партнерами опрацьовує шляхи вдосконалення управління держкомпаніями, включно з можливим впровадженням централізованої моделі, що передбачає чітке визначення ролей і повноважень ключових органів – Мінфіну, Міністерства економіки, Кабміну, галузевих міністерств та Фонду державного майна.

Про програму МВФ

Україна та МВФ досягли домовленостей на рівні персоналу про нову програму підтримки на $8,1 млрд на чотири роки.

За оцінками МВФ, фінансовий розрив України у 2026–2029 роках становитиме близько $136,5 млрд, з яких $63 млрд — у 2026–2027 роках, навіть з урахуванням вже підтвердженої міжнародної допомоги.