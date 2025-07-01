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Украина планирует присоединиться к ОЭСР в 2026 году

ОЭСР
Украина рассчитывает стать членом ОЭСР/Правительственный портал

Украина рассчитывает стать полноправным членом Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2026 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время встречи с Генеральным секретарем ОЭСР Матиасом Корманном.

"Присоединение к клубу развитых государств остается неизменным приоритетом Украины. Ожидаем, что это произойдет в 2026 году", — подчеркнул Шмыгаль.

Стороны обсудили прогресс Украины во внедрении реформ, необходимых для вступления в Организацию. Глава правительства поблагодарил за высокую оценку со стороны ОЭСР и отметил, что сотрудничество с Организацией помогает более эффективно внедрять структурные изменения.

"Это будет способствовать восстановлению, привлечению инвестиций, а также ускорит евроинтеграционные процессы", — подчеркнул премьер-министр.

Шмигаль также выразил уверенность, что Украина и ОЭСР могут достойно ответить на все современные вызовы и построить прочное партнерство для устойчивого экономического развития.

Напомним, в июне 2023 года в рамках первоначального диалога был начат процесс вступления Украины в Организацию экономического сотрудничества и развития. Программу присоединения запустили премьер-министр Денис Шмигаль, генеральный секретарь ОЭСР Матиас Корманн и министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, подписав соответствующий документ.

Автор:
Татьяна Гойденко