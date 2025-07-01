Україна планує приєднатися до ОЕСР у 2026 році

Україна розраховує стати повноправним членом Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) уже в 2026 році.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву прем’єр-міністра Дениса Шмигаля під час зустрічі з Генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманном.

"Приєднання до клубу розвинених держав залишається незмінним пріоритетом України. Очікуємо, що це відбудеться в 2026 році", — наголосив Шмигаль.

Сторони обговорили прогрес України у впровадженні реформ, необхідних для вступу до Організації. Глава уряду подякував за високу оцінку з боку ОЕСР і зазначив, що співпраця з Організацією допомагає ефективніше впроваджувати структурні зміни.

"Це сприятиме відбудові, залученню інвестицій, а також пришвидшить євроінтеграційні процеси", — підкреслив Прем’єр-міністр.

Шмигаль також висловив впевненість, що Україна та ОЕСР зможуть гідно відповісти на всі сучасні виклики та побудувати міцне партнерство для стійкого економічного розвитку.

Нагадаємо, у червні 2023 року в межах початкового діалогу було розпочато процес вступу України до Організації економічного співробітництва та розвитку. Програму приєднання запустили прем’єр-міністр Денис Шмигаль, генеральний секретар ОЕСР Матіас Корманн та міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, підписавши відповідний документ.