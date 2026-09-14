Підготовка до випуску вуглецевих сертифікатів: агрохолдинг Веревського пройшов польовий аудит

Проєкт агрохолдингу "Кернел" Андрія Веревського зі скорочення викидів на площі 15 тис. га у Чернігівській області пройшов один із ключових етапів валідації за міжнародним стандартом Verified Carbon Standard, який адмініструє організація Verra. Фінальне рішення щодо валідації та реєстрації проєкту очікується в січні 2027 року.

Про це пише Dilo з посиланням на повідомлення компанії.

Що перевіряв незалежний аудитор

У межах валідації незалежний аудитор відвідав 11 полів кластера "Кернел" "Дружба-Нова" на Чернігівщині, де перевірив застосування кліматичних практик.

Під час польового аудиту він провів інтерв’ю з агрономічною службою та керівництвом "Дружба-Нова", перевірив технології обробітку землі, систему збору та обліку даних, роботу лабораторії й агрономічний контроль. За інформацією компанії, за результатами перевірки аудитор відзначив рівень управління проєктом і точність польової аналітики, яку використовують для розрахунку накопичення вуглецю.

Паралельно проєкт потрапив на оцінювання міжнародної рейтингової компанії вуглецевих ринків Sylvera у категорії pre-issuance, тобто ще до випуску перших вуглецевих сертифікатів.

У "Кернел" зазначають, що проходження польового аудиту має підтвердити можливість застосування українським агровиробництвом міжнародних кліматичних стандартів навіть в умовах повномасштабної війни.

"Для нас важливо довести, що скорочення викидів у сільському господарстві можна чітко вимірювати й підтверджувати. "Кернел" сам впроваджує ці практики на власних полях, тому ми відповідаємо і за результат, і за якість даних", – зазначила керівниця напряму сталого розвитку "Кернел" Марта Трофімова.

За її словами, надалі отриманий досвід може допомогти іншим українським агровиробникам залучати міжнародні кліматичні інвестиції.

Як працює проєкт

Агрохолдинг реалізує проєкт спільно із Sentinel Earth. Компанія змінює окремі підходи до обробітку землі, щоб скоротити викиди та збільшити накопичення вуглецю в ґрунті.

Рішення щодо фінальної валідації та реєстрації проєкту у Verra очікується в січні. Після цього, за інформацією компанії, "Кернел" отримає право випускати верифіковані вуглецеві сертифікати міжнародного зразка.

Про "Кернел", Verra, Sylvera та Sentinel Earth

Агрохолдинг "Кернел" – найбільший в Україні виробник та експортер зернових, лідер світового ринку соняшникової олії, ключовий постачальник сільськогосподарської продукції з регіону Чорноморського басейну на світові ринки. На частку компанії припадає близько 8% світового експорту соняшникової олії. Свою продукцію він постачає до понад 60 країн. Із листопада 2007 року акції компанії торгуються на Варшавській фондовій біржі (WSE).

Verra – міжнародна неприбуткова організація, яка адмініструє Verified Carbon Standard (VCS), одну з провідних міжнародних програм сертифікації вуглецевих проєктів. Проєкти проходять незалежну валідацію та верифікацію для підтвердження їхньої відповідності встановленим вимогам і заявленого скорочення або поглинання викидів.

Sylvera – міжнародна рейтингова компанія, яка оцінює якість вуглецевих проєктів і сертифікатів. Вона аналізує, зокрема, достовірність розрахунків та сталість заявленого кліматичного ефекту. Її оцінки використовують компанії та інвестори під час аналізу вуглецевих сертифікатів і проєктів.

Sentinel Earth – міжнародна компанія, яка займається розробкою вуглецевих проєктів та їх супроводом – від оцінки потенціалу і вибору методології до валідації, верифікації та комерціалізації вуглецевих одиниць. У проєкті Seeds of Recovery вона є партнером "Кернел" з розробки проєкту.

Тиждень тому Dilo писало, що "Кернел" уклав угоду з продажу соняшникової олії зі зниженим вуглецевим слідом, за яку покупець сплатив додаткову премію до ринкової ціни за підтверджене скорочення викидів під час виробництва продукції. У компанії стверджують, що така угода стала першою у світі.