"Кернел" продав низьковуглецеву олію з премією за скорочення викидів: агрохолдинг називає угоду першою у світі

Агрохолдинг "Кернел" Андрія Веревського уклав угоду з продажу соняшникової олії зі зниженим вуглецевим слідом, за яку покупець сплатив додаткову премію до ринкової ціни за підтверджене скорочення викидів під час виробництва продукції. У компанії стверджують, що така угода стала першою у світі.

Про це пише Dilo з посиланням на пресслужбу агрохолдингу.

Покупцем виступила міжнародна транснаціональна корпорація, назву якої в "Кернел" не розкрили. За даними компанії, покупець реалізує глобальну стратегію досягнення нульового вуглецевого сліду та погодився сплатити зазначену премію.

Особливість угоди полягає в тому, що скорочення викидів відбувається безпосередньо в ланцюгу виробництва та постачання продукції, а не шляхом придбання компенсаційних вуглецевих сертифікатів.

За рахунок чого зменшується вуглецевий слід

За інформацією пресслужби, компанія розраховує вуглецевий слід урожаю на рівні окремих полів. Під час оцінювання враховуються ґрунти, погодні умови, сівозміна та застосовані технології вирощування. Це дає змогу визначати поля, де виробництво соняшнику супроводжується меншими викидами парникових газів.

Походження продукції надалі відстежується по всьому ланцюгу – від поля через елеватор до переробного підприємства. Таким чином компанія може визначити, з яких полів надійшла сировина та з яким обсягом скорочення викидів вона пов'язана.

Ще одним елементом є використання на переробних підприємствах електроенергії з відновлюваних джерел, що, за даними компанії, додатково зменшує вуглецевий слід кінцевого продукту.

Як скорочення викидів впливає на вартість продукції

У пресслужбі зазначають, що ринок низьковуглецевої аграрної продукції наразі перебуває на етапі формування. Розмір премії до ціни продукції залежить, зокрема, від підтвердженого обсягу скорочення викидів та ринкової вартості вуглецю. За оцінкою компанії, вона може сягати $100 і більше за тонну CO₂-еквіваленту.

Для автоматизації розрахунків та приведення їх у відповідність до міжнародних стандартів "Кернел" також розпочав співпрацю з технологічною компанією Regrow. Компанія планує надалі масштабувати виробництво продукції зі зниженим вуглецевим слідом.

"Ця угода доводить, що можемо не лише впроваджувати відповідні практики у виробництві, а й підтверджувати результат розрахунками та перетворювати його на комерційну цінність. Ми вже працюємо над масштабуванням проєкту", – зазначила керівниця напряму сталого розвитку "Кернел" Марта Трофімова.

У компанії називають укладену угоду першим кейсом на світовому аграрному ринку, коли підтверджене скорочення викидів у виробничому ланцюгу стало підставою для формування додаткової вартості агропродукції.

Нагадаємо, у квітні 2026 року Європейський банк реконструкції та розвитку вперше від початку повномасштабної війни надав "Кернел" фінансування, підписавши угоду про кредит у розмірі $45 млн доларів. Проєкт передбачає будівництво на півдні України сонячної електростанції потужністю 106 МВт із системами накопичення енергії. Очікується, що станція щороку вироблятиме близько 141 ГВт·год електроенергії з відновлюваних джерел та дозволить скоротити викиди вуглекислого газу приблизно на 82,5 тис. тонн.