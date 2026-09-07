"Кернел" продал низкоуглеродистое масло с премией за сокращение выбросов: агрохолдинг называет соглашение первым в мире

Агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского заключил соглашение о продаже подсолнечного масла с пониженным углеродным следом, за которое покупатель оплатил дополнительную премию к рыночной цене за подтвержденное сокращение выбросов при производстве продукции. В компании утверждают, что такое соглашение стало первым в мире.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на пресс-службу агрохолдинга.

Покупателем выступила международная транснациональная корпорация, название которой в "Кернел" не раскрыли. По данным компании, покупатель реализует глобальную стратегию достижения нулевого углеродного следа и согласился оплатить указанную премию.

Особенность сделки состоит в том, что сокращение выбросов происходит непосредственно в цепи производства и поставок продукции, а не путем приобретения компенсационных углеродных сертификатов.

За счет чего уменьшается углеродный след

По информации пресс-службы, компания рассчитывает углеродный след урожая на уровне отдельных полей. При оценке учитываются почвы, погодные условия, севооборот и применяемые технологии выращивания. Это позволяет определять поля, где производство подсолнечника сопровождается меньшими выбросами парниковых газов.

Происхождение продукции в дальнейшем отслеживается по всей цепи – от поля через элеватор до перерабатывающего предприятия. Таким образом, компания может определить, с каких полей поступило сырье и с каким объемом сокращения выбросов она связана.

Еще одним элементом является использование на перерабатывающих предприятиях электроэнергии из возобновляемых источников, что, по данным компании, дополнительно уменьшает след углерода конечного продукта.

Как сокращение выбросов влияет на стоимость продукции

В пресс-службе отмечают, что рынок низкоуглеродистой аграрной продукции сейчас находится на этапе формирования. Размер премии в цене продукции зависит, в частности, от подтвержденного объема сокращения выбросов и рыночной стоимости углерода. По оценке компании, она может достигать $100 и более тонны CO ₂ -эквивалента.

Для автоматизации расчетов и приведения в соответствие с международными стандартами "Кернел" также начал сотрудничество с технологической компанией Regrow. Компания планирует в дальнейшем масштабировать производство продукции с пониженным углеродным следом.

"Это соглашение доказывает, что можем не только внедрять соответствующие практики в производстве, но и подтверждать результат расчетами и превращать его в коммерческую ценность. Мы уже работаем над масштабированием проекта", – отметила руководитель направления устойчивого развития "Кернел" Марта Трофимова.

В компании называют заключенное соглашение первым кейсом на мировом аграрном рынке, когда подтвержденное сокращение выбросов в производственной цепи явилось основанием для формирования прибавочной стоимости агропродукции.

Напомним, в апреле 2026 года Европейский банк реконструкции и развития впервые с начала полномасштабной войны предоставил "Кернел" финансирование, подписав соглашение о кредите в размере $45 млн долларов. Проект предполагает строительство на юге Украины солнечной электростанции мощностью 106 МВт с системами накопления энергии. Ожидается, что станция ежегодно будет производить около 141 ГВтч электроэнергии из возобновляемых источников и позволит сократить выбросы углекислого газа примерно на 82,5 тыс. тонн.