Подготовка к выпуску углеродных сертификатов: агрохолдинг Веревского прошел полевой аудит

Проект агрохолдинга "Кернел" Андрея Веревского по сокращению выбросов на площади 15 тыс. га в Черниговской области прошел один из ключевых этапов валидации по международному стандарту Verified Carbon Standard, администрируемому организацией Verra. Финальное решение по валидации и регистрации проекта ожидается в январе 2027 года.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на сообщение компании.

Что проверял независимый аудитор

В рамках валидации независимый аудитор посетил 11 полей кластера "Кернел" "Дружба-Нова" в Черниговской области, где проверил применение климатических практик.

Во время полевого аудита он провел интервью с агрономической службой и руководством "Дружба-Нова", проверил технологии обработки земли, систему сбора и учета данных, работу лаборатории и агрономический контроль. Согласно информации компании, по результатам проверки аудитор отметил уровень управления проектом и точность полевой аналитики, используемой для расчета накопления углерода.

Параллельно проект попал на оценку международной рейтинговой компании углеродных рынков Sylvera в категории pre-issuance, то есть еще до выпуска первых углеродных сертификатов.

В "Кернел" отмечают, что прохождение полевого аудита должно подтвердить возможность применения украинским агропроизводством международных климатических стандартов даже в условиях полномасштабной войны.

"Для нас важно доказать, что сокращение выбросов в сельском хозяйстве можно четко измерять и подтверждать. "Кернел" сам внедряет эти практики на собственных полях, поэтому мы отвечаем и за результат, и за качество данных", – отметила руководитель направления устойчивого развития "Кернел" Марта Трофимова.

По ее словам, в дальнейшем полученный опыт может помочь другим украинским агропроизводителям привлекать международные климатические инвестиции.

Как работает проект

Агрохолдинг реализует проект совместно с Sentinel Earth. Компания изменяет отдельные подходы к обработке земли, чтобы сократить выбросы и увеличить накопление углерода в почве.

Решение по финальной валидации и регистрации проекта в Verra ожидается в январе. После этого, по информации компании, "Кернел" получит право выпускать верифицированные углеродные сертификаты международного образца.

О "Кернел", Verra, Sylvera и Sentinel Earth

Агрохолдинг "Кернел" является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию он поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 года акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

Verra – международная некоммерческая организация, которая администрирует Verified Carbon Standard (VCS), одну из ведущих международных программ сертификации углеродных проектов. Проекты проходят независимую валидацию и верификацию для подтверждения их соответствия установленным требованиям и заявленного сокращения или поглощения выбросов.

Sylvera – международная рейтинговая компания, оценивающая качество углеродных проектов и сертификатов. Она анализирует, в частности, достоверность расчетов и постоянство заявленного климатического эффекта. Ее оценки употребляют компании и инвесторы при анализе углеродных сертификатов и проектов.

Sentinel Earth – международная компания, занимающаяся разработкой углеродных проектов и их сопровождением – от оценки потенциала и выбора методологии до валидации, верификации и коммерциализации углеродных единиц. В проекте Seeds of Recovery она является партнером "Кернел" по разработке проекта.

Неделю назад Dilo писало, что "Кернел" заключил соглашение по продаже подсолнечного масла с пониженным углеродным следом, за которое покупатель уплатил дополнительную премию к рыночной цене за подтвержденное сокращение выбросов при производстве продукции. В компании утверждают, что такое соглашение стало первым в мире.