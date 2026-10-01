Пикапы, тепловизоры и дроны: что чаще всего заказывают военные через Prozorro Market

Агентство оборонных закупок (ДОТ) Минобороны расширяет Prozorro Market под нужды военных и добавляет новые товары. За почти пять месяцев работы каталога армия заказала и получила продукцию уже почти на 320 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Электронный каталог на Prozorro Market, администрирующий АОЗ, выручает армию в точечных или насущных нуждах. На площадке можно быстро приобрести необходимый товар в ситуациях, когда чего-то не хватает и нужно оперативно докупить – причем не за собственные деньги, а за деньги децентрализованных бюджетов.

Заместитель Министра обороны Украины Мстислав Баник отметил, что Prozorro Market заметно сокращает бюрократию для военных и существенно ускоряет процесс закупки.

Новые категории и самые популярные товары

Среди последних добавленных в каталог позиций:

прицелы ночного видения;

электронно-оптические и радиолокационные комплексы наблюдения и противодействия БПЛА;

батареи для БпЛА.

Среди наиболее востребованных категорий, которые активно заказывают подразделения, остаются пикапы, квадроциклы и аккумуляторные батареи для беспилотников.

Широкий ассортимент и минимум бюрократии

Благодаря Prozorro Market, военные получают больше возможностей самостоятельно покупать необходимое для своих подразделений. Каталог уже активно используется военными частями, а АОЗ ДОТ планирует развивать этот инструмент и дальше, расширяя ассортимент под актуальные фронтовые нужды.

В целом каталог охватывает немало позиций:

транспорт и технику (пикапы, баги, мотоциклы);

средства и комплектующие для БПЛА;

одежда и снаряжение (от бронежилетов и маскировочных костюмов до обуви).

Каталог доступен всем подразделениям Сил обороны Украины, которые покупают товары за счет децентрализованных бюджетов, и другим государственным заказчикам. В то же время значительная часть подготовительной работы Агентство берет на себя централизованно: от формирования требований к товарам к квалификации поставщиков.

Напомним, в июле военнослужащие боевых подразделений ВСУ впервые получили бронежилеты, разработанные с учетом женской анатомии. Агентство оборонных закупок ДОТ приобрело первую партию из 2000 комплектов на общую сумму 47 млн грн.