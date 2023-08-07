Росіяни посилили терор на окупованих територіях: у Міноборони назвали причину таких дій

Окупаційні війська Росії намагаються загострювати суспільну напругу в окремих районах на тимчасово окупованих територіях України, щоб змусити місцеве населення виїхати на територію країни-агресора.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Зокрема, за її словами, збільшилась кількість випадків грубого і зневажливого ставлення військовослужбовців російських окупаційних військ до місцевого населення.

Крім того, окупанти намагаються використовувати вимушений виїзд громадян на територію РФ для власного збагачення.

"Зокрема, під час перетину переселенцями блокпостів, погрожуючи зброєю, військовослужбовці ЗС РФ, під різними приводами, вимагають віддати їм кошти та виявлені матеріальні цінності", - зазначила Маляр.

Репресії росіян проти місцевого населення в окупації

Нагадаємо, Росія продовжує проводити політику паспортизації тимчасово захоплених регіонів. Проте місцеве населення продовжує чинити спротив цьому, через що окупанти посилюють репресії.

Зокрема, Центр національного спротиву повідомляв, що співробітники Запорізької АЕС піддаються фізичним тортурам та перевіркам за відмову від російського паспорта. Водночас співробітники ФСБ РФ проводять регулярні обшуки приватних помешкань мешканців Енергодару, які не погоджуються на отримання російських паспортів.

Крім того, перед початком навчального року рашисти шукають дітей, батьки яких відмовились віддавати дитину до російських шкіл. У разі виявленя дітей, які не ходять до російських шкіл в окупації, їх батькам погрожують позбавленням батьківських прав.

Також російськи окупанти погрожують депортацією українським вчителям на окупованих територіях. Таким чином вони хочуть змусити їх погодитися на співпрацю з окупаційною владою.