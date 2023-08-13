Армия РФ утром убила 7 человек на Херсонщине. Среди них – младенец

Армия страны-агрессора РФ 13 августа обстреляла населённые пункты Херсонской области. Из-за российской агрессии погибли 7 человек.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Враг продолжает обстреливать Херсонщину. Россияне ударили по селу Станислав из РСЗО", - отметил он.

В селе зафиксировано 12 прилетов. Известно, что погибли двое мужчин. Еще одна женщина травмирована. В настоящее время она получает медицинскую помощь.

Кроме того, в результате обстрела Широкой Балки погибли три взрослых человека - двое мужчин и женщина, а также новорожденный ребенок.

Еще один ребенок – мальчик 12-ти лет, был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Позже стало известно, что он скончался.

Обстреляла армия РФ магазин в Комышанах. В результате 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие.

Заметим, российские оккупационные войска в течение суток 12 августа 61 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии три человека получили ранения.

Так, в селе Понятовка Херсонской области 12 августа снаряд попал в жилой дом. Многочисленные травмы получил 70-летний мужчина.

Также в селе Одрадокаменка оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, попав прямо во двор местных жителей. Ранения получил 72-летний мужчина.