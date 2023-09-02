Россияне сбросили авиабомбы на село около Каховской ГЭС: есть погибший и раненые (ФОТО)

Один человек погиб и еще два были ранены днем 2 сентября в результате удара российской армией управляемыми авиабомбами по селу Отрадокаменка Тягинской общины. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

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По его словам, бомбы попали в частные дома. Несовместимые с жизнью травмы получил 43-летний мужчина. Еще один человек был госпитализирован в тяжелом состоянии. Сейчас медики борются за его жизнь. Также пострадал 57-летний мужчина. У него множественные осколочные ранения.

Как сообщают в областной прокуратуре, обстрел произошел около 12:07. Кроме гибели одного и ранения двух гражданских, в населенном пункте разрушены и повреждены частные дома, хозяйственные сооружения, линия электропередачи.

При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Херсонская областная прокуратура

Отметим также, что в ночь на субботу, по сообщениям обладминистрации и прокуратуры, около 1:30 россияне обстреляли и центр Херсона, попав около жилых домов.

Минно-взрывную травму, ранение лица и острую реакцию на стресс получила 69-летняя женщина. Медики оказали пострадавшей помощь на месте. Также был травмирован 49-летний мужчина. Его госпитализировали в медучреждение с осколочным ранением грудной клетки и минно-взрывной травмой.

Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним также, что 12 августа сообщалось, что в Отрадокаменке оккупанты сбросили взрывчатку с дрона, попав прямо во двор местных жителей. Тяжелые поражения тогда получил 72-летний мужчина.