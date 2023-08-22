Оккупанты обстреляли поселок под Херсоном: погибла пожилая женщина (ФОТО)

Российская армия 22 августа ударила по поселку Камышаны Херсонской городской общины, в результате чего погибла женщина. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Александр Прокудин.

Под обстрел попали находившиеся на улице местные жители. Несовместимые с жизнью травмы получила 71-летняя женщина. Кроме того, в больницу госпитализировали 55-летнего мужчину.

Как уточняют в областной прокуратуре, погибшая во время обстрела находилась в доме. В результате обстрела, произошедшего около 11:20, повреждены также жилые дома и газовая труба.

При процессуальном руководстве Херсонской окружной прокуратуры начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса).

Фото: Херсонская областная прокуратура

Напомним также, что 13 августа российская армия обстреляла магазин в Камышанах, в результате чего 49-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 51-летняя женщина – легкие. А в ночь на 11 августа враг ударил по жилому дому в этом же поселке: ранения получили три женщины в возрасте 50, 65 и 84 года.