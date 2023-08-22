Россияне выпустили по Херсонщине 346 снарядов: четверо раненых

Российские оккупационные войска в течение суток 21 августа 71 раз открывали огонь по разным населенным пунктам Херсонской области. Из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

Он отметил, что за минувшие сутки противник совершил 71 обстрел, выпустив 356 снарядов из минометов, артиллерии, танков, "Градов" и БПЛА.

По городу Херсон враг выпустил 11 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию дачного кооператива в Херсонском районе, территорию фермерского хозяйства и национального парка в Бериславском районе", – уточнил Прокудин.

По словам главы области, из-за российской агрессии четыре человека получили ранения.

Заметим, российские войска в течение суток 20 августа совершили 78 обстрелов Херсонщины. Тогда 2 человека погибли, еще 3 – получили ранения.