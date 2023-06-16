ЕС передумал вносить пять китайских компаний в новый пакет санкций против РФ, – Bloomberg

Европейский Союз отменяет планы по ограничению торговли с пятью китайскими компаниями, подозреваемых в связях с Россией. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

ЕС собирался ограничить экспорт для восьми компаний, которые, вероятно, поставляли подсанкционные технологии российским фирмам. Однако пять из них были исключены из списка после заверений китайских чиновников по поводу невиновности фирм.

Как пишет агентство, дискуссии касательно 11-го пакета санкций ЕС против РФ зашли в тупик на несколько недель, поскольку страны-члены блока продолжают торговаться относительно жесткости ограничений.

Евросоюз стремится адаптировать свою стратегию по Китаю, пытаясь сбалансировать торговые отношения с уменьшением своей зависимости от Пекина в таких ключевых областях, как сырье и технологии. КНР угрожала принять ответные меры, если ее компании станут целью ограничений.

Чиновники ЕС надеются, что новый пакет санкций против России может быть одобрен на следующей неделе. Главная его цель – закрыть пробелы и бороться с обходом ограничений. Другие меры включают запрет транзита многих товаров через Россию и дополнительные торговые санкции. Кроме того, предлагается официально прекратить поставки нефти по северной нитке нефтепровода "Дружба" и ввести ограничения касательно интеллектуальной собственности.

Напомним, что крайний, десятый, пакет санкций против РФ Совет Евросоюза принял 25 февраля. Ограничения включили запрет на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров, импорт российского асфальта и синтетического каучука, предоставление россиянам мощностей по хранению газа и транзит через Россию товаров и технологий двойного назначения, экспортируемых из ЕС.