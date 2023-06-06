Украинская журналистка опубликовала доказательства того, что Мальта продает свои паспорта российским олигархам

В Евросоюзе должны прекратить торговлю паспортами для богачей государства-агрессора РФ.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на блог известной украинской журналистки Татьяны Николаенко. "ЕС должен расследовать торговлю паспортами для российских олигархов".

Единственной страной, которая продолжает предоставлять путь к "золотому паспорту" в ЕС россиянам, является Мальта. В списке россиян, ставших гражданами Мальты в 2020 году, был находящийся под санкциями ЕС гендиректор "Транснефть" Андрей Турба. Общественные организации и активисты обращались и к мальтийским властям и ЕС с просьбой " прекратить продажу паспортов для россиян" по схеме "Индивидуальная инвесторская программа (IIP)" Мальты.

Татьяна Николаенко отмечает, что 2 марта 2022 года Мальта заявила, что перестанет выдавать гражданам России и Беларуси "золотые паспорта". Но, как свидетельствуют российские ресурсы, обещание не сдержали.

Европейская комиссия заявила, что, несмотря на заявления мальтийского правительства, ЕС привлечет Мальту в суд, чтобы окончательно прекратить торговлю паспортами.

ИИР руководил Джонатан Кардона – друг Криса Фирне, вице-премьер-министра и министра здравоохранения Мальты. Его шефа – премьер-министра Мальты Джозефа Муската проект отчетности об организованной преступности и коррупции (OCCRP) назвал "Человеком года" в 2019 году из-за роста преступности и коррупции в Мальте. Ключевое, пишет Николаенко, что Фирне лично вел переговоры о предоставлении мальтийского гражданства российским чиновникам и олигархам, которым нужно было пробиться в Европу. Одним из таких олигархов был Леонид Левитин. В то время, когда Фирне руководил данной программой, Левитин получил гражданство Мальты. Также она привела список лиц, получивших мальтийское гражданство в 2016-2017, когда Фирне руководил программой.

Леонид Левитин – брат Игоря Левитина, бывшего министра транспорта РФ, ныне помощника Путина по вопросам транспорта и инфраструктуры в администрации президента РФ. В прессе есть данные о близкой дружбе Игоря Левитина с Путиным. Левитин отвечает за отношения с Ираном, налаживание в обход санкций поставок иранских дронов и ракет. Британская пресса рассказывала о визитах Левитина в Иран, где он договаривался о поставках российских вертолетов в оплату за шахеды.

Получение Левитиным мальтийского паспорта расследуется с учетом подозрительного платежа, который совершил австрийский фиксер Вячеслав Резчиков на счет дочери руководителя офиса Фирне Селин Сиантар. Резчиков возглавлял структуры, связанные с семьей Левитиных, получал контракты от российского министерства транспорта. Именно Резчиков перечислил 3,2 млн. евро дочери Кармен Сиантар Селин, журналистка публикует копию платежки.

На момент получения 3,2 млн евро Селин окончила институт стоматологии, ожидала назначения на правительственную должность, которую ей предоставил Фирне. Как указывается в платежке, 3,2 млн евро является частью "долга", который должен был вернуть Резчиков студентке, которую называли любовницей вице-премьера Мальты.

В этом же году местная журналистка Дафна Галиция, которая исследовала продажи мальтийских паспортов российским олигархам, была убита.

Подобные платежи являются средством влияния на высокопоставленных должностных лиц стран членов ЕС: "Когда мы видим, как блокируются санкции против россиян, передача Украине арестованных российских активов или поставки вооружений Украине под предлогом каких-либо юридических препятствий или политических мотивов, объяснения на самом деле могут быть намного проще. Такими как этот платеж на 3,2 млн евро", – отмечает журналистка.

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