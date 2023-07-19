США готують санкції проти Киргизстану через допомогу Росії

Білий дім готує економічні обмеження для Киргизстану, щоб змусити країну припинити активну торгівлю з Російською Федерацією.

Про це повідомляє The Washington Post.

Уточнюємо, що йдеться саме про торгівлю підсанкційними товарами. Киргизстан доєднався до групи країн, які допомагають доставляти в Росію товари, поставки яких обмежені санкціями. Санкції можуть запровадити до 23 липня.

"Киргизстан, незважаючи на те, що він невеликий порівняно з іншими країнами, є яскравим прикладом того, що всі чинники діють одночасно для створення неприйнятного середовища, сприятливого для ухилення від санкцій", — сказав високопоставлений чиновник.

За офіційними даними, загальний обсяг експорту Киргизстану до Росії зріс у 2022 році на 250% порівняно з попереднім роком. Водночас деякі товари раніше взагалі не поставляли, наприклад прицільні гвинтівки.

Торгова документація свідчить про високий рівень координації між Москвою і Бішкеком. Записи з початку 2023 року показують, що киргизькі компанії закуповували електроніку, включаючи спеціалізовані напівпровідники та підсилювачі напруги на сотні тисяч доларів — у китайських і південнокорейських компаній. В цей же період з Киргизстану до Росії експортували фактично ту саму кількість електроніки.

Нещодавно Bloomberg писало, що США та інші країни G7 розглядають ідею про пряму заборону експорту товарів до Росії майже в повному обсязі. Пізніше видання повідомило, що таке рішення може ухвалити і Європейський Союз.

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