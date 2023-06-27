США ввели санкции против 4 компаний, связанных с "Вагнером"

Министерство финансов США во вторник наложило санкции на четыре компании, которые поддерживают дестабилизационную деятельность ППК Вагнер и привлечены к торговле оружием и золотом.

Об этом сообщает CNN.

Санкции направлены на компании в России, Объединенных Арабских Эмиратах и Центральноафриканской Республике, которые занимались незаконными операциями с золотом для финансирования "Вагнера" и расширения ее вооруженных сил, в том числе в Украине и Африке.

Согласно данным, под санкции также попал Андрей Николаевич Иванов, являющийся одним из российских вожаков "Вагнера" и тесно сотрудничавший с организацией Пригожина и высокопоставленными чиновниками Мали по соглашениям с оружием, концернам по добыче полезных ископаемых и другой деятельности "Вагнера" в Мали.

Заместитель министра финансов по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон сообщил, что "Вагнер" финансирует свои жестокие операции частично за счет эксплуатации природных ресурсов в таких странах, как Центральноафриканская Республика и Мали.

"По этой причине Соединенные Штаты будут продолжать нацеливаться на потоки доходов "Вагнера", чтобы уменьшить ее экспансию и насилие в Африке, Украине и в любом другом месте", - сказал в заявлении.

Объявление о санкциях произошло через несколько дней после кратковременного мятежа под руководством главы главаря группы наемников Евгения Пригожина, который 23 июня сообщил, что его боевики приступили к выполнению поставленных задач по "наведению порядка в стране" .

В ночь на 24 июня наемники вошли в Ростов-на-Дону, после чего часть их пошла "маршем" на Москву.

Вечером того же дня после переговоров с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко основатель ЧВК Вагнер заявил, что его бойцы " идут в обратном направлении к полевым лагерям согласно плану".

Разведка Соединенных Штатов ожидала, что марш "вагнеровцев" на Москву натолкнется на гораздо большее сопротивление со стороны российских военных и будет "намного кровавым, чем был".

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