США ввели санкції проти 4 компаній, які пов'язані з "Вагнером"

Міністерство фінансів США у вівторок наклало санкції на чотири компанії, які підтримують дестабілізаційну діяльність ПВК “Вагнер" та залучені до таргівлі зброєю та золотом.

Про це повідомляє CNN.

Санкції націлені на компанії в Росії, Об’єднаних Арабських Еміратах і Центральноафриканській Республіці, які займалися незаконними операціями із золотом для фінансування "Вагнера" та розширення її збройних сил, у тому числі в Україні та Африці.

Згідно з даними, під санкції також потрапив Андрій Миколайович Іванов, який є одним з російських ватажків "Вагнера" і тісно співпрацював з організацією Пригожина та високопоставленими урядовцями Малі щодо угод зі зброєю, концернів з видобутку корисних копалин та іншої діяльності "Вагнера" в Малі.

Заступник міністра фінансів з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон повідомив, що "Вагнер" фінансує свої жорстокі операції частково за рахунок експлуатації природних ресурсів у таких країнах, як Центральноафриканська Республіка та Малі.

"Через це Сполучені Штати продовжуватимуть націлюватися на потоки доходів "Вагнера", щоб зменшити її експансію та насильство в Африці, Україні та в будь-якому іншому місці", – сказав у заяві

Оголошення про санкції сталося через кілька днів післякороткочасного заколоту під керівництвом голови ватажка групи найманців Євгена Пригожина, який 23 червня повідомив, що його бойовики розпочали виконання поставлених завдань щодо "наведення ладу в країні".

У ніч проти 24 червня найманці увійшли до Ростова-на-Дону, після чого частина їх пішла "маршем" на Москву.

Увечері того ж дня після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком засновник ПВК Вагнер заявив, що його бійці "йдуть у зворотному напрямку до польових таборів згідно з планом".

Натомість розвідка Сполучених Штатів очікувала, що марш "вагнерівців" на Москву наштовхнеться на набагато більший опір з боку російських військових і буде "набагато кривавішим, ніж був".

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