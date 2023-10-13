В МВФ рассказали, как война в Израиле повлияет на мировую экономику

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что война Израиля и ХАМАСа грозит "затмить и без того туманную глобальную экономическую перспективу".

Об этом сообщает Reuters.

"Мы внимательно следим за тем, как развивается ситуация, как она влияет, особенно на нефтяные рынки. Были некоторые колебания цен на нефть и реакция на рынках", - заявила Георгиева.

Однако, по ее словам, пока рано делать прогнозы.

В то же время, как подчеркнула Георгиева, уже сейчас очевидно, что "это – новое облако на не наиболее защищенном горизонте для мировой экономики, омрачающее этот горизонт и, конечно, ненужное".

Глава МВФ подчеркнула, что серьезные потрясения становятся "новой нормой" в мировой экономике, которая характеризуется слабым ростом, экономической фрагментацией и углублением разногласий.

Причем в МВФ ожидают, что процентные ставки будут оставаться выше дольше, чтобы обуздать постоянную инфляцию.

Георгиева призвала страны избегать эскалации ситуации и сосредоточиться на сферах сотрудничества.

"Нам нужно развивать нашу ловкость в плане предсказания потрясений и быстрого реагирования", – подчеркнула она.

В сентябре Георгиева заявляла, что мировая экономика продемонстрировала устойчивость к ряду негативных потрясений – пандемии, климатическим явлениям и кризису стоимости жизни, но экономический рост значительно замедлился, главным образом из-за влияния войны России против Украины.

Георгиева считает, что в 2023 году третья часть мировой экономики будет в рецессии.