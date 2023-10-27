В ЕС решили использовать доходы от замороженных активов РФ для помощи Украине

Лидеры ЕС решили использовать миллиарды евро доходов, полученных от замороженных российских активов для помощи Украине, а Еврокомиссия, как ожидается, выдвинет правовые предложения в начале декабря.

Об этом пишет Financial Times.

Западные санкции привели к замораживанию 300 миллиардов долларов, принадлежащих центральному банку России, после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину в прошлом году. По данным бельгийского правительства, 180 миллиардов евро хранится в Euroclear, крупнейшем в мире депозитарии ценных бумаг со штаб-квартирой в Брюсселе.

При этом Euroclear сообщила, что только за первые девять месяцев этого года она заработала 3 миллиарда евро на замороженных российских активах по сравнению с 347 миллионами евро за тот же период 2022 года, что было вызвано ростом процентных ставок.

"Политически мы согласились, что в конце концов Россия должна заплатить за долгосрочную реконструкцию Украины. Сейчас мы работаем над первоначальным предложением, чтобы сосредоточиться на так называемых сверхдоходах", – заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в пятницу после саммита лидеров ЕС.

По ее словам, замороженные доходы из российских активов уже достаточно значительны, а идея состоит в том, чтобы объединить их и направить через бюджет ЕС в Украину.

Ссылаясь на двух высокопоставленных чиновников, издание пишет, что Еврокомиссия намерена представить план, облегчающий передачу доходов от замороженных активов в Киев, в начале декабря.

"Эти выводы являются для нас зеленым светом", - сказал один из этих людей.

Брюссель поддерживает регулярные контакты с Лондоном и Вашингтоном, чтобы обеспечить синхронизацию подходов к замороженным средствам. Некоторые страны-члены, такие как Германия, ранее скептически относились к таким решениям, но эти беспокойства развеялись в начале этого месяца, когда министр финансов США Джанет Йеллен поддержала идею снять сверхприбыли. G7 также одобрила эти планы.

Эстония, одна из стран, активно настаивающая на этом мероприятии, заявила, что для России важно заплатить за ущерб, который она наносит Украине.

"Возмещение ущерба, нанесенного Россией, должно заплатить Россия. Поэтому мы должны мыслить нестандартно", - сказала премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Однако ожидается, что декабрьские предложения ЕС уточнят юридические обязательства по доходам в депозитариях ценных бумаг. Только на следующем этапе, который ожидается в следующем году, будет представлен законодательный акт, который будет фактически изымать и перераспределять средства Киеву.

Первым такое решение приняла Бельгия

Бельгия стала первой страной, начавшей практику использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора. Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о создании специального фонда поддержки Украины в объеме 1,7 миллиарда евро. Этот фонд будет финансироваться из средств, полученных из налогообложения российских активов, замороженных в Бельгии.

Ранее Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.

Затем в Эстонии тоже решили использовать замороженные российские активы для помощи Украине. Правительство одобрило поправку к закону, позволяющую использовать данные активы подсанкционных лиц в Эстонии для компенсации ущерба от войны в Украине.

Замороженные активы РФ: дискуссия длилась долго

К слову, Европейский Союз довольно долго спорил с Европейским центральным банком по поводу планов на использования замороженных активов Центробанка РФ на восстановление Украины.

В мае текущего года FT писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от замороженных российских активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, 180 млрд евро активов Центрального банка РФ), генерирующих средства за счет купонов и погашений.

При этом Германия выступает против использования части прибыли от замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины. Немецкий чиновник предупредил об открытии "банки с червями", объяснив, что если ЕС возьмет деньги из российского Центрального банка или получит доходы от инвестирования средств, это создаст прецедент.

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