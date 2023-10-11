Используют замороженные российские активы: Бельгия передаст Украине €1,7 миллиарда

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо объявил о создании специального фонда поддержки Украины в объеме 1,7 млрд евро. Этот фонд будет финансироваться из средств, полученных из налогообложения российских активов, замороженных в Бельгии.

Об этом де Кроо сообщил на совместном брифинге с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Он добавил, что кроме создания данного фонда Бельгия продолжит оказывать Украине военную помощь и будет вводить новые экономические санкции против России, которые будут касаться и российских алмазов.

По словам Владимира Зеленского, Бельгия стала первой страной, которая положила начало такой практике использования замороженных российских активов в поддержку защиты от российского террора.

Эти средства будут направлены на безопасность и проекты быстрого восстановления.

"Мы бы очень хотели, чтобы именно сейчас мы могли использовать средства. И первые 1,7 миллиарда евро будут использоваться уже в следующем году", – сообщил Зеленский.

Он отметил, что результатом его визита в Бельгию стали договоренности по усилению украинских защитников и противовоздушной обороны страны, что особенно важно в преддверии зимнего периода.

Добавим, что Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под финансовые санкции после вторжения России в Украину.

При этом стране удалось заработать на них 625 млн евро, обложив доходы замороженных российских активов.

Напомним, ранее Соединенные Штаты решили передать Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов. Эти средства будут использоваться для поддержки украинских военных ветеранов.