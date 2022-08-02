Бельгия заморозила российские активы на €50 млрд

Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под финансовые санкции после вторжения России в Украину. Соответствующую информацию подтвердил De Tijd спикер Министерства финансов Бельгии Франсис Адейнс.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Замороженные средства включают в себя все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, принадлежащих 1229 физическим лицам и 110 организациям, в том числе российским политикам, олигархам, банкам и корпорациям.

Некоторые из них были введены после аннексии Россией Крыма в 2014 году, однако большинство было введено после вторжения в Украину в феврале текущего года. Отмечается, что по состоянию на апрель было известно о заморозке Бельгией активов РФ всего на 3,5 миллиарда евро.

При этом три недели назад еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что в целом Евросоюз заморозил российские активы на 13,8 миллиарда евро. В конце июня же называлась сумма в 12,5 миллиарда евро.

В свою очередь, в Министерстве финансов США тогда заявляли, что всего в мире было заморожено российских активов на 30 миллиардов долларов, а также активов Центробанка России на 300 миллиардов долларов.

Как указал представитель бельгийского Минфина, разглашать конкретные имена и названия он не может, но речь идет о тех фигурантах санкций ЕС, которые были добавлены в шестой и седьмой пакет. Отметим, что в рамках шестого пакета в начале июне санкции были наложены, в частности, крупнейший российский банк - Сбербанк, а также Московский кредитный банк и Россельхозбанк.

Источник фото: ua.depositphotos.com