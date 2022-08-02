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Бельгия заморозила российские активы на €50 млрд
Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под финансовые санкции после вторжения России в Украину. Соответствующую информацию подтвердил De Tijd спикер Министерства финансов Бельгии Франсис Адейнс.
Замороженные средства включают в себя все виды финансовых активов, таких как деньги и акции, принадлежащих 1229 физическим лицам и 110 организациям, в том числе российским политикам, олигархам, банкам и корпорациям.
Некоторые из них были введены после аннексии Россией Крыма в 2014 году, однако большинство было введено после вторжения в Украину в феврале текущего года. Отмечается, что по состоянию на апрель было известно о заморозке Бельгией активов РФ всего на 3,5 миллиарда евро.
При этом три недели назад еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что в целом Евросоюз заморозил российские активы на 13,8 миллиарда евро. В конце июня же называлась сумма в 12,5 миллиарда евро.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В свою очередь, в Министерстве финансов США тогда заявляли, что всего в мире было заморожено российских активов на 30 миллиардов долларов, а также активов Центробанка России на 300 миллиардов долларов.
Как указал представитель бельгийского Минфина, разглашать конкретные имена и названия он не может, но речь идет о тех фигурантах санкций ЕС, которые были добавлены в шестой и седьмой пакет. Отметим, что в рамках шестого пакета в начале июне санкции были наложены, в частности, крупнейший российский банк - Сбербанк, а также Московский кредитный банк и Россельхозбанк.
Источник фото: ua.depositphotos.com