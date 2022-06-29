В мире заморозили активы российской элиты на $30 млрд

Сумма заблокированных и замороженных активов россиян, попавших под различные санкции из-за вторжения в Украину, достигла 30 млрд долларов. Еще в 300 млрд оцениваются замороженные активы Центробанка.

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Об этом говорится на сайте Министерства финансов США.

Отмечается, что международная группа по санкциям REPO, созданная США и странами ЕС, по итогам первых ста дней работы отчиталась о заморозке финансовых и экономических активов на 30 млрд долларов, а также активов Центробанка России на 300 млрд долларов.

Также REPO заявила об ограничении России доступа к мировой финансовой системе, из-за чего России стало труднее приобретать технологии, необходимые для ведения несправедливой войны в Украине.

"Захвачены, заморожены или задержаны яхты и другие суда, принадлежащие, удерживаемые или контролируемые попавшими под санкции россиянами, включая Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil и Phi. Арестованная или замороженная элитная недвижимость, принадлежащая, принадлежащая или контролируемая россиянами, находящимися под санкциями", - говорится в сообщении.

Напомним, США ограничили доступ к своим технологиям и товарам 39 компаниям из семи стран. Из них 25 базируются в Китае, остальные – в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме.