У світі заморозили активи російської еліти на $30 млрд

Сума заблокованих та заморожених активів росіян, які потрапили під різні санкції через вторгнення в Україну, сягнула 30 млрд доларів. Ще в 300 млрд оцінюються заморожені активи Центробанку.

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Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів США.

Зазначається, що міжнародна група із санкцій REPO, створена США та країнами ЄС, за підсумками перших ста днів роботи прозвітувала про заморожування фінансових та економічних активів на 30 млрд доларів, а також активів Центробанку Росії на 300 млрд доларів.

Також REPO заявила про обмеження Росії доступу до світової фінансової системи, через що Росії стало важче набувати технологій, необхідних для ведення несправедливої війни в Україні.

"Захоплені, заморожені або затримані яхти та інші судна, що належать, утримуються або контрольовані росіянами, що потрапили під санкції, включаючи Amadea, Tango, Amore Vero, Rahil і Phi. Заарештована або заморожена елітна нерухомість, що належить або контрольована росіянами", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, США обмежили доступ до своїх технологій та товарів 39 компаніям із семи країн. З них 25 базуються в Китаї, решта – у Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані та В'єтнамі.