Компаніям РФ, Китаю та ще семи країн обмежили доступ до американських технологій та товарів

США обмежили доступ до своїх технологій та товарів 39 компаніям із семи країн. З них 25 базуються в Китаї, решта – у Росії, ОАЕ, Литві, Пакистані, Сінгапурі, Великій Британії, Узбекистані та В'єтнамі. Про це повідомляє Міністерство торгівлі США, передає "Голос Америки".

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Всі ці компанії потрапили до "чорного списку" за порушення законів США про міжнародні санкції.

"Сьогоднішні дії посилають потужний сигнал організаціям та приватним особам у всьому світі - якщо вони намагаються допомогти Росії, Сполучені Штати їх також покарають", - наголосив заступник міністра торгівлі США Алан Естевес.

Американським компаніям потрібно буде отримувати ліцензію Міністерства торгівлі, якщо вони хоча продовжувати постачати товари та послуги тим, хто потрапив у "чорний список".

Міністерство торгівлі заявило, що китайські компанії, занесені до "чорного списку", постачали до Росії "товари, що викликають стурбованість" до війни і продовжують постачати російським контрагентам, на які США та їхні союзники наклали санкції.

Зазначимо, що раніше у Білому домі заявляли, що КНР загалом дотримується міжнародних санкцій, введених проти Росії після її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, напередодні Міністерство фінансів США разом із Держдепартаментом оголосили про запровадження санкцій проти фізичних осіб, організацій, секторів оборонної та технологічної промисловості РФ. До цього США обклали російські товари 35% митом.

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