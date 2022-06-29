Компаниям РФ, Китая и еще семи стран ограничили доступ к американским технологиям и товарам

США ограничили доступ к своим технологиям и товарам 39 компаниям из семи стран. Из них 25 базируются в Китае, остальные – в России, ОАЭ, Литве, Пакистане, Сингапуре, Великобритании, Узбекистане и Вьетнаме. Об этом сообщает Министерство торговли США, передает "Голос Америки".

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Все эти компании попали в "черный список" за нарушение законов США о международных санкциях.

"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал организациям и частным лицам во всем мире – если они пытаются помочь России, Соединенные Штаты их также накажут", —подчернкл заместитель министра торговли США Алан Эстевес.

Американским компаниям нужно будет получать лицензию Министерства торговли, если они хотя продолжать поставлять товары и услуги попавшим в "черный список".

Министерство торговли заявило, что китайские компании, занесенные в "черный список", поставляли в Россию "товары, вызывающие обеспокоенность" до войны и продолжают поставлять российским контрагентам, на которые США и их союзники наложили санкции.

Отметим, что ранее в Белом доме заявляли, что КНР в целом соблюдает международные санкции, введенные против России после ее вторжения в Украину.

Напомним, накануне Министерство финансов США вместе с Госдепартаментом объявили о введении санкций против физических лиц, организаций, секторов оборонной и технологической промышленности РФ. До этого США обложили российские товары 35% пошлиной.

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