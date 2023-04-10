Бельгия заработала на налогооблагаемых замороженных росактивах 625 млн евро

В 2022 году Бельгии удалось заработать 625 млн евро, для этого обложив доходы замороженных российских активов. Об этом сообщило издание Le Soir.

Эти данные власть Бельгии выяснила после проведения аудита госбюджета.

Отметим, что в Бельгии заморозили 250,6 млрд евро российских активов, размещенных через Euroclear, международный депозитарий и компанию по расчетам/доставке облигаций и акций, которая хранит огромное количество замороженных российских активов. Euroclear реинвестировал эти деньги и смог получить прибыль 821 млн евро. С последней суммы сняли налог по повышенной ставке.

Глава бельгийского казначейства Александер Де Гест сообщал, что 191,9 млрд евро из замороженных в Бельгии российских средств относятся к транзакциям. А 58,7 млрд евро к активам, в основном в виде ценных бумаг.

В издании отмечают, что Бельгия является одной из европейских стран, заморозивших больше всего российских активов.

В соответствующий орган по применению финансовых санкций управления уже поступило более 1000 запросов на размораживание.

Напомним, Бельгия заморозила 50,5 миллиарда евро средств, принадлежащих лицам, компаниям и другим юридическим лицам, попавшим под финансовые санкции после вторжения России в Украину.

Замороженные средства включают все виды финансовых активов, включая деньги и акции, принадлежащие 1229 физическим лицам и 110 организациям, в том числе российским политикам, олигархам, банкам и корпорациям.

Некоторые из них были введены после аннексии Россией Крыма в 2014 году, однако большинство было введено после вторжения в Украину в феврале этого года. Отмечается, что по состоянию на апрель было известно о замораживании Бельгией активов РФ всего на 3,5 миллиарда евро.

Ранее в МИД Эстонии заявили, что на Россию можно давить из-за замороженных активов. Именно поэтому решили подать законопроект, который позволит компенсировать Украине ущерб от войны, используя замороженные активы РФ, и надеются, что это станет примером и для других стран Европы.

В марте 2023 года в пользу Украины переданы активы российского бизнесмена на Черниговщине более чем на 1 млрд грн. Черниговскую текстильную компанию связывают с российским бизнесменом, работающим на военно-промышленный комплекс страны-агрессора. Установлено, что он владеет группой российских компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок РФ.

Во втором-третьем квартале 2023 года Фонд госимущества Украины планирует выставить на приватизацию конфискованные у российских бизнесменов Николаевский глиноземный завод и ТРЦ Ocean Plaza.