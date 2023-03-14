На РФ можно давить из-за замороженных активов - МИД Эстонии

В МИД Эстонии планируют подать законопроект, который позволит компенсировать Украине ущерб от войны, используя замороженные активы РФ, и надеются, что это станет примером и для других стран Европы.

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Об этом сообщает Эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

Если Украина подаст против России иск о возмещении убытков, а Россия откажется, то замороженные активы можно будет использовать для давления на Россию. С целью достичь соглашения с россиянами о компенсации убытков. предоплату возмещения ущерба", - рассказала гендиректор юридического отдела МИД Керли Вески.

По ее словам, в Эстонии будет разрабатывать этот законопроект как можно быстрее и надеяться, что это станет примером для других стран, но достижение единства в ЕС потребует времени.

"Такой законопроект может быть готов в ближайшие месяцы. Со стороны Министерства юстиции предыдущий законопроект уже записан, но поскольку обсуждения еще продолжаются, он еще не в той форме, чтобы мы могли уже сейчас разместить его в публичной информационной системе законопроектов", – сообщила Вески.

Эстония уже заморозила десятки миллионов евро российских активов, но для восстановления Украины это слишком мало. Всемирный банк подсчитал, что послевоенное восстановление будет стоить от 600 миллиардов.

"Можно ли зарабатывать на этих деньгах без смены собственника – вот главная проблема с находящимися под санкциями активами. Они заморожены, но право собственности на них не меняется. Их нельзя просто отдать третьей стороне", – отметила представитель министерства.

Сейчас в ЕС пытаются решить вопросы российских активов и использования их в пользу Украины.

Эстония с самого начала войны поддерживает Украину. Недавно в МИД Эстонии призвали ЕС вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть.

Также Эстония предложила ЕС инвестиционный проект по оружию для Украины. Правительства Евросоюза получили от Эстонии предложение инвестировать около $4,3 млрд., чтобы вместе закупить 1 миллион боеприпасов для Украины.