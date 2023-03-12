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Политика
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В Эстонии арестовали трех политиков: подозревают в связях с РФ

В Эстонии арестовали трех политиков: подозревают в связях с РФ
Пророссийский политик Айво Петерсон в оккупированном Донецке. Фото: https://www.facebook.com/koosolemine

В Эстонии суд арестовал на два месяца трех политиков, подозреваемых в "установлении связей с Россией против Эстонии".

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Об этом сообщает эстонское издание ERR.

Отмечается, что всех троих политиков задержали в ночь на 10 марта.

Одним из арестованных является лидер движения "Koos" ("Вместе") Айво Петерсон. Также задержаны Дмитрий Роотси и Андрей Андронов.

Петерсон и Роотси – граждане Эстонии, Андронов – гражданин России с постоянным видом на проживание в Эстонии.

Подозрения всем трем предъявлены по статье 235(1) Пенитенциарного кодекса, в которой говорится о создании или поддержании отношений с иностранным государством, иностранной организацией или лицом, действующим по заданию иностранного государства, с целью совершения преступления. По этой статье можно получить до шести лет заключения.

Петерсон неоднократно выступал с заявлениями в поддержку действий России, а недавно посетил захваченные РФ регионы Украины, в частности, Донецк и Мариуполь, по его словам – при содействии "благотворительной организации" из России.

Там Петерсон записал несколько роликов, где намекал, что с Россией "не стоит связываться" и никоим образом не упомянул совершенные российской армией преступления против Украины.

Отметим, что после года полномасштабной войны во многих странах остается немало пророссийских партий и политиков, финансируемых страной-террористом РФ.

В настоящее время разведка США располагает информацией, указывающей на подготовку российскими спецслужбами протестов в Молдове с целью расшатывания ситуации и свержения правительства с помощью пророссийской партии "Шор".

Автор:
Светлана Манько