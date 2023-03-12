В Естонії заарештували трьох політиків: підозрюють у зв'язках з РФ

В Естонії суд заарештував на два місяці трьох політиків, які підозрюються в "встановленні зв'язків із Росією проти Естонії".

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Про це повідомляє естонське видання ERR.

Зазначається, що усіх трьох політиків затримали у ніч проти 10 березня.

Одним із заарештованих є лідер руху "Koos" ("Разом") Айво Петерсон. Також затримали Дмитра Роотсі та Андрія Андронов.

Петерсон і Роотсі - громадяни Естонії, Андронов - громадянин Росії з постійним видом на проживання в Естонії.

Підозри всім трьом пред'явлені за статтею 235(1) Пенітенціарного кодексу, у якій йдеться про створення чи підтримання відносин із іноземною державою, іноземною організацією чи особою, яка діє за завданням іноземної держави, з метою скоєння злочину. За цією статтею можна отримати до шести років ув'язнення.

Петерсон неодноразово виступав із заявами на підтримку дій Росії, а нещодавно відвідав захоплені РФ регіони України, зокрема Донецьк і Маріуполь, з його слів – за сприяння "благодійної організації" з Росії. Там Петерсон записав декілька роликів, де натякав, що з Росією "не варто зв'язуватися" і жодним чином не згадав скоєних російською армією злочинів проти України.

Зазначимо, після року повномасштабної війни в багатьох країнах залишається чимало проросійських партій та політиків, які фінансуються країною-терористом РФ.

Наразі розвідка США має інформацію, яка вказує на підготовку російськими спецслужбами протестів у Молдові з метою розхитування ситуації та повалення уряду за допомогою проросійської партії "Шор".