В МИД Эстонии призывают ЕС вдвое снизить максимальную цену на российскую нефть

Европейский Союз в этом месяце должен вдвое снизить предельную цену на российскую нефть, которая составляет 60 долларов, чтобы еще больше ограничить возможности РФ финансировать войну против Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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По его словам, сокращение лимита было бы "правильным направлением".

Страны ЕС обязались в принципе удерживать верхнюю границу на уровне 5% ниже от среднерыночных цен. Однако любые изменения этого порога устанавливаются странами G7, которые должны встретиться позже в этом месяце, чтобы обсудить этот вопрос.

Как отмечает Bloomberg, США и другие страны пока неохотно идут на снижение верхнего предела из-за опасений, что это может привести к скачку цен на нефть. Поэтому снижение порога в два раза маловероятно.

В то же время министр убежден, что лидеры ЕС должны и ужесточить санкции против российских банков и ядерной энергетики. А ограничение цены на нефть нужно распространить и на газ.

Дипломат подчеркнул и необходимость бороться с методами обхода санкций, которые позволяют РФ получать доступ к технологиям для военных нужд.

Напомним, в декабре 2022 года начало действовать эмбарго на поставку российской нефти в страны Европейского союза и лимит цены на нее.

О необходимости понижения потолка цен заявляли и в Украине. В частности, президент Владимир Зеленский отмечал, что ограничение на уровне 30 долларов за баррель было бы более целесообразным.