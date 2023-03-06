У МЗС Естонії закликають ЄС вдвічі знизити максимальну ціну на російську нафту

Європейський Союз цього місяця повинен вдвічі знизити граничну ціну на російську нафту, яка наразі становить 60 доларів, щоб ще більше обмежити можливості РФ фінансувати війну проти України. Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

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За його словами, скорочення ліміту було б "правильним напрямком".

Країни ЄС взяли на себе зобов'язання утримувати верхню межу на рівні 5% нижче від середньоринкових цін. Однак будь-які зміни цього порогу встановлюються країнами G7, які мають зустрітися пізніше цього місяця, щоб обговорити це питання.

Як зауважує Bloomberg, США та інші країни поки що неохоче йдуть на зниження верхньої межі через побоювання, що це може призвести до стрибка цін на нафту. Тому зниження порогу в два рази малоймовірне.

Водночас міністр переконаний, що лідери ЄС повинні й посилити санкції проти російських банків і ядерної енергетики. А обмеження ціни на нафту треба поширити й на природний газ.

Дипломат наголосив й на необхідності боротися з методами обходу санкцій, які дозволяють РФ отримувати доступ до технологій для військових потреб.

Нагадаємо, в грудні 2022 року почало діяти ембарго на постачання російської нафти у країни Європейського союзу та ліміт ціни на неї.

Про необхідність зниження стелі цін заявляли і в Україні. Зокрема, президент Володимир Зеленський зазначав, що обмеження на рівні 30 доларів за барель було б більш доцільним.