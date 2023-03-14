На РФ можна тиснути через заморожені активи - МЗС Естонії

У МЗС Естонії планують подати законопроект, який дозволить компенсувати Україні збитки від війни використовуючи заморожені активи РФ, і сподіваються, що це стане прикладом і для інших країн Європи.

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Про це повідомляє Естонська національна телерадіомовна корпорація ERR.

" Якщо Україна подасть проти Росії позов про відшкодування збитків, а Росія відмовиться, то заморожені активи можна буде використовувати для тиску на Росію. З метою досягти угоди з росіянами про компенсацію збитків. Якщо цього не станеться, то ми матимемо юридичну можливість використовувати заморожені активи як передоплату відшкодування збитків", - розповіла гендиректор юридичного відділу МЗС Керлі Вескі.

За її словами, в Естонії розроблятиме цей законопроект як найшвидше і сподіватиметься, що це стане прикладом для інших країн, але досягнення єдності в ЄС потребуватиме часу.

"Такий законопроект може бути готовий у найближчі місяці. З боку Міністерства юстиції попередній законопроект уже записаний, але оскільки обговорення ще тривають, він ще не в тій формі, щоб ми могли вже зараз розмістити його у публічній інформаційній системі законопроектів", – повідомила Вєскі.

Естонія вже заморозила десятки мільйонів євро російських активів, але для відбудови України це надто мало. Світовий банк підрахував, що повоєнне відновлення коштуватиме від 600 млрд.

"Чи можна заробляти на цих грошах без зміни власника – ось головна проблема з активами, які перебувають під санкціями. Вони заморожені, але право власності на них не змінюється. Їх не можна просто віддати третій стороні", – зазначила представник міністерства.

Наразі у ЄС намагаються вирішити питання щодо російських активів та використання їх на користь України.

Естонія з самого початку війни підтримує Україну. Нещодавно у МЗС Естонії закликали ЄС вдвічі знизити максимальну ціну на російську нафту.

Також Естонія запропонувала ЄС інвестиційний проєкт щодо зброї для України. Уряди Євросоюзу отримали від Естонії пропозицію інвестувати близько $4,3 млрд, щоб разом закупити 1 мільйон боєприпасів для України.