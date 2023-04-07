Польша и страны Балтии настаивают на санкциях против атомной энергетики РФ

Польша и страны Балтии предлагают ввести санкции против России в области атомной энергетики. Они хотят, чтобы это послужило основой для обсуждения следующего, 11-го пакета санкций против России.

Журналист RMF FM получил документ, в котором содержится предложение ввести индивидуальные санкции в отношении членов правления "Росатома", запрет на заключение новых контрактов с этой компанией, запрет на инвестиции в российскую атомную энергетику и запрет на импорт российского обогащенного урана.

Сообщается, что четыре страны, которые месяцами призывали к санкциям против Росатома, желая убедить другие страны в своей правоте, на этот раз предлагают множество исключений и переходных периодов.

Выход из сотрудничества с Росатомом планируется постепенно в течение двух лет. Это позволит разморозить активы российской компании и получить доступ к средствам, а Венгрия получит девять лет переходного периода для завершения строительства АЭС "Пакш" по российским технологиям.

В документе говорится, что некоторые страны Евросоюза недавно отказались от сотрудничества с Россией в области атомной энергетики и приводится пример Чехии, которая в марте прошлого года не допустила "Росатом" к тендеру на строительство новой АЭС. Финляндия также отказалась от сотрудничества с российским агентством по строительству ядерного реактора.

Однако отмечается, что получить согласие всего Европейского Союза на этот счет будет очень трудно.

Венгрия, Франция и Болгария, очень зависимые от российских технологий, уже неоднократно высказывали свои возражения. Франция не желает отказываться от сотрудничества в этой сфере.

Кроме того, в Брюсселе считают, что 11-й пакет санкций направлен на предотвращение обхода уже введенных ограничений, а не на новые сферы российской экономики.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что Венгрия не поддержит санкции ЕС против ядерной энергетики России.