Польща та країни Балтії наполягають на санкціях проти атомної енергетики РФ

Польща та країни Балтії пропонують запровадити санкції проти Росії у сфері атомної енергетики. Вони хочуть, щоб це стало основою для обговорення наступного, 11-го пакету санкцій проти Росії.

Журналіст RMF FM отримав документ, в якому міститься пропозиція запровадити індивідуальні санкції щодо членів правління "Росатома", заборону на укладення нових контрактів з цією компанією, заборону на інвестиції в російську атомну енергетику та заборону на імпорт російського збагаченого урану.

Повідомляється, що чотири країни, які місяцями закликали до санкцій проти Росатома, бажаючи переконати інші країни у своїй правоті, цього разу пропонують багато винятків і перехідних періодів.

Вихід із співпраці з Росатомом планується поступово, протягом двох років. Це дозволить розморозити активи російської компанії та отримати доступ до коштів, а Угорщина отримає дев’ять років перехідного періоду для завершення будівництва АЕС "Пакш" за російськими технологіями.

В документі йдеться про те, що деякі країни Євросоюзу нещодавно відмовилися від співпраці з Росією в галузі атомної енергетики і наводиться приклад Чехії, яка в березні минулого року не допустила "Росатом" до тендеру на будівництво нової АЕС. Фінляндія також відмовилася від співпраці з російським агентством у будівництві ядерного реактора.

Проте зазначається, що отримати згоду всього Європейського Союзу з цього приводу буде дуже важко.

Угорщина, Франція і Болгарія, які дуже залежні від російських технологій, уже неодноразово висловлювали свої заперечення. Франція не хоче відмовлятися від співпраці в цій сфері.

Крім того, у Брюсселі вважають, що 11-й пакет санкцій спрямований на запобігання обходу вже запроваджених обмежень, а не на нові сфери російської економіки.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, підтвердив, що Угорщина не підтримає санкції ЄС проти ядерної енергетики Росії.