В пользу государства переданы активы российского бизнесмена на Черниговщине более чем на 1 млрд грн

По материалам Службы безопасности управления Нацагентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) переданы активы черниговской текстильной компании, связанной с российским бизнесом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Решение касается всего недвижимого имущества компании и корпоративных прав на нее. Общая стоимость изъятого в пользу государства имущества составляет более 1 млрд грн.

По данным следствия, конечным бенефициаром предприятия является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленном комплексе страны-агрессора.

Установлено, что он владеет группой российских компаний, выполняющих заказы по производству военной одежды и снаряжения для оккупационных группировок РФ.

В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, ранее суд арестовал все недвижимое имущество одной из текстильных компаний в Черниговской области, конечным бенефициаром которой является российский бизнесмен, работающий на военно-промышленном комплексе России.

По данным сервисов Youcontrol и Opendatabot, конечным бенефициаром предприятия официально значится житель Чернигова Антон Громов.