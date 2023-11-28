Спікер палати представників Майк Джонсон розглядає питання допомоги Україні як пріоритетне в роботі американського Конгресу. А у Білому домі заявили, що в питанні підтримки України настає критичний час.

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Про це повідомляє Укрінформ.

"Звичайно, ми не можемо дозволити Путіну пройти маршем через Європу. І ми розуміємо необхідність надання допомоги Україні. Україна – ще один пріоритет", - сказав Джонсон після коментаря про необхідність підтримки Ізраїлю.

Водночас спікер наголосив на важливості "працювати над зміною прикордонної політики США". Нині між політиками ведуться активні переговори з цього приводу.

"Думаю, більшість наших колег у Сенаті визнають, що ці дві речі повинні рухатися разом, бо ми зобов'язані це зробити перед американським народом. Це те, чого він вимагає від нас", - зазначив Джонсон.

Він висловив упевненість стосовно того, що Конгрес може ухвалити додаткове фінансування як для Ізраїлю, так і для України.

У Білому домі нагадали Конгресу, що допомога Україні й Ізраїлю є пріоритетом

Ухвалення Конгресом США масштабного запиту президента Джо Байдена, який передбачає допомогу Україні й Ізраїлю, є питанням дуже високого пріоритету, заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

Він підкреслив, що додаткове фінансування вкрай потрібне, а суми, вказані в запиті, є обґрунтованими.

"Ми не просто взяли ці цифри з повітря, вони відповідають тому, як наші партнери сформулювали, що їм потрібно упродовж найближчих місяців", - зауважив Кірбі.

За його словами, в обох випадках потрібно діяти негайно.

"Ви бачили, що у випадку з Україною пакети, які ми надавали, стають меншими щодо обсягу виділених грошей, тому що ми просто не маємо тієї гнучкості, яку мали колись",- наголосив представник адміністрації США.

Він також підкреслив, що в питанні підтримки України настає критичний час, особливо з урахуванням наближення зими, оскільки погода стає менш сприятливою для проведення контрнаступальних операцій. У цьому контексті Кірбі висловив сподівання, що Конгрес, який повернувся до роботи після перерви, діятиме більш активно.

Коли планують розглянути допомогу Україні

Як писав Bloomberg, нова фінансова допомога Україні від США відкладається до середини грудня, а можливо й ще на довший строк. Це ставить під сумнів здатність Вашингтона передавати зброю, яка є життєво важливою для Києва.

Як повідомляє NBC News із посиланням на джерела, лідери Конгресу США сподіваються ухвалити надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також покращення американської імміграційної системи до кінця року.

Лідер більшості в сенаті США демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже наступного тижня, 4 грудня.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Як заявили у Білому домі, США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.

Джерело фото: ua.depositphotos.com