Спикер палаты представителей Майк Джонсон рассматривает вопрос о помощи Украине как приоритетный в работе американского Конгресса. А в Белом доме заявили, что в вопросе поддержки Украины наступает критическое время.

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Об этом сообщает Укринформ.

"Конечно, мы не можем позволить Путину пройти маршем через Европу. И мы понимаем необходимость оказания помощи Украине. Украина – еще один приоритет", – сказал Джонсон после комментария о необходимости поддержки Израиля.

В то же время спикер отметил важность "работать над изменением пограничной политики США". В настоящее время между политиками ведутся активные переговоры на этот счет.

"Думаю, большинство наших коллег в Сенате признают, что эти две вещи должны двигаться вместе, потому что мы обязаны это сделать перед американским народом. Это то, что он требует от нас", - отметил Джонсон.

Он выразил уверенность в том, что Конгресс может принять дополнительное финансирование как для Израиля, так и для Украины.

В Белом доме напомнили Конгрессу, что помощь Украине и Израилю является приоритетом

Принятие Конгрессом США масштабного запроса президента Джо Байдена, предусматривающего помощь Украине и Израилю, является вопросом высокого приоритета, заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подчеркнул, что дополнительное финансирование крайне необходимо, а суммы, указанные в запросе, обоснованы.

"Мы не просто взяли эти цифры с воздуха, они отвечают тому, как наши партнеры сформулировали, что им нужно в ближайшие месяцы", - отметил Кирби.

По его словам, в обоих случаях нужно действовать немедленно.

"Вы видели, что в случае с Украиной пакеты, которые мы предоставляли, становятся меньше относительно объема выделенных денег, потому что у нас просто нет той гибкости, которую имели когда-то",- подчеркнул представитель администрации США.

Он также подчеркнул, что в вопросе поддержки Украины наступает критическое время, особенно с учетом приближающейся зимы, поскольку погода становится менее благоприятной для проведения контрнаступательных операций. В этом контексте Кирби выразил надежду, что вернувшийся к работе после перерыва Конгресс будет действовать более активно.

Когда планируют рассмотреть помощь Украине

Как писал Bloomberg, новая финансовая помощь Украине от США откладывается до середины декабря, а возможно и еще на более долгий срок. Это ставит под сомнение способность Вашингтона передавать оружие, которое является жизненно важным для Киева.

Как сообщает NBC News со ссылкой на источники, лидеры Конгресса США надеются принять помощь Украине и Израилю, а также улучшение американской иммиграционной системы до конца года.

Лидер большинства в сенате США демократ Чак Шумер планирует провести голосование по запросу президента Джо Байдена о предоставлении миллиардной помощи Украине и Израилю на следующей неделе, 4 декабря.

Помощь Украине от США

Президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос о финансировании помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд. долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Но спикер Конгресса Майка Джонсона решил отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и компенсировать принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

После этого Белый дом обнародовал заявление, в котором подчеркнул, что вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, не должны быть предметом политических разменов в Конгрессе.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и помощь Израилю отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

Соединенные Штаты практически исчерпали почти все средства, выделенные для военной помощи Украине в войне против России. Осталось всего 4% или 1,1 миллиарда долларов.

Как заявили в Белом доме, США начинают предоставлять Украине меньшие пакеты помощи, чтобы растянуть возможность поддержки.

Источник фото: ua.depositphotos.com