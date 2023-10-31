У Байдена призвали республиканцев не политизировать вопросы помощи Израилю и Украине

Белый дом категорически против того, чтобы вопросы национальной безопасности, в том числе помощь США Украине и Израилю, становились предметом политических разменов в Конгрессе.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, передает Укринформ.

"Политизация интересов национальной безопасности США – это явный тупик", – подчеркнула Карин Жан-Пьер.

Она подчеркнула, что Белый дом убежден, что требование компенсировать партийными уступками "удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины от зверств и атак российского империализма", идет вопреки нормальному двупартийному процессу и будет иметь разрушительные последствия для безопасности США и их союзников.

Официальное заявление Белого дома сделано после предложения спикера Конгресса Майка Джонсона отдельно голосовать решение о помощи Украине и Израилю, а не одним, как предлагала администрация президента США Джо Байдена, и "компенсировать" принятие этих решений уступками требованиям ряда республиканцев.

В заявлении отмечается, что "существует жесткое двухпартийное согласие", что помощь Украине в защите ее суверенитета от агрессии России и гуманитарная помощь гражданскому населению сектора Газа отвечают прямым интересам национальной безопасности США.

"В прямых интересах нашей национальной безопасности помочь Украине защитить суверенитет от ужасных преступлений, совершаемых российскими войсками против тысяч невинных гражданских, включая нападения на них с применением иранского оружия. Эти зверства содержат отвратительное использование изнасилований как оружия, а также похищение и принудительную депортацию тысяч украинских детей", – говорится в заявлении.

В нем отмечено, что Белый дом считает неприемлемыми "политические игры, которые поставили бы под угрозу финансирование самообороны Израиля" и "подвергли бы сомнению приверженность США одному из их ближайших союзников".

Помощь Украине и Израилю от США

На днях президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укреплении безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предлагается выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предлагает выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

The Wall Street Journal писало, что члены Республиканской партии в Сенате США хотят изменить запрос. По данным издания, в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Заметим, что во временный бюджет США, который был необходим для избежания "шатдауна" и который Конгресс принял несколько недель назад, помощь Украине не вошла именно на фоне отсутствия поддержки со стороны радикальных республиканцев.

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