"єОселя": для молодежи уменьшили вдвое размер первого ипотечного взноса

Украинцы в возрасте до 26 лет могут получить ипотеку по программе " єОселя " на еще более выгодных условиях. Для них первый взнос уменьшили до 10% вместо 20%, как это было раньше.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

По словам министра экономики Юлии Свириденко, до сих пор доля молодежи среди участников программы "єОселя" была незначительной — 9%. Всего в этой возрастной категории было получено 1115 кредитов.

"Мы ожидаем, что доля молодых участников программы будет расти, это будет стимулировать молодежь оставаться в стране, а развитие программы усилит положительный эффект для строительной и смежных отраслей и в итоге – для экономики Украины", – отметила она.

Как оформить ипотеку?

В Минэкономики напомнили, что оформить доступную ипотеку по программе "єОселя" можно через приложение "Дія". Для этого нужно:

в приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы" и выбрать "єОселя";

заполнить заявление и избрать уполномоченный банк;

подписать необходимые документы с помощью "Дія.Подписи";

После получения в приложении ответа от уполномоченного банка можно приступать к оформлению ипотеки.

Всего за два года по программе доступного ипотечного кредитования выдано 14030 кредитов на общую сумму 22,6 млрд грн.

Программа "єОселя" является одной из составляющих политики "Сделано в Украине", которая направлена на стимулирование спроса на украинские продукты и одновременно создание благоприятных условий для развития производства.

Программа началась в октябре 2022 года. Реализуют ее в Министерстве экономики совместно с Министерством цифровой трансформации и ЧАО "Укрфинжилье".

Банками-партнерами "єОселя" являются Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк, Sky Bank, Сенс Банк, Банк Кредит Днепр, МТБ Банк, Таскомбанк и Bisbank.